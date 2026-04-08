Quién relata a River en la Copa Sudamericana 2026: los periodistas confirmados

River Plate vuelve a disputar después de 11 años la Copa Sudamericana, un certamen al que llega después de realizar una floja campaña en 2025, donde no logró quedar entre los tres mejores de la tabla anual (Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors) ni tampoco logró ganar ningún título, con una floja campaña en los torneos Apertura y Clausura, lo que lo dejó afuera de la Libertadores tras una década completa de permanente presencia.
El Millonario supo ganar el torneo en 2014 y fue finalista en 2003. Y en esta edición estará acompañado por San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Deportivo Riestra y Tigre como el resto de los equipos argentinos presentes. Una competencia que tiene también la presencia de brasileños de gran talla como Atlético Mineiro, Botafogo, Gremio, Vasco Da Gama, Santos y Sao Paulo.
Qué periodistas relatarán a River en la Sudamericana
- Por Disney+, transmitirán la Sudamericana como dupla principal Sebastián Vignolo y Diego Latorre.
- Y por DSports, la dupla será encabezada por Gustavo Kuffner y Juan José Buscalia.
El fixture que tiene River en la Copa Sudamericana
- Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River
- Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo
- Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River
- Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River
- Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino
- Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming
Los campeones y finalistas de la Copa Sudamericana
- 2002: San Lorenzo (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2003: Cienciano (campeón) / River Plate (finalista)
- 2004: Boca Juniors (campeón) / Bolívar (finalista)
- 2005: Boca Juniors (campeón) / Pumas (finalista)
- 2006: Pachuca (campeón) / Colo Colo (finalista)
- 2007: Arsenal (campeón) / América (finalista)
- 2008: Internacional (campeón) / Estudiantes LP (finalista)
- 2009: Liga de Quito (campeón) / Fluminense (finalista)
- 2010: Independiente (campeón) / Goiás (finalista)
- 2011: U de Chile (campeón) / Liga de Quito (finalista)
- 2012: Sao Paulo (campeón) / Tigres (finalista)
- 2013: Lanús (campeón) / Ponte Preta (finalista)
- 2014: River Plate (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2015: Santa Fe (campeón) / Huracán (finalista)
- 2016: Chapecoense (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2017: Independiente (campeón) / Flamengo (finalista)
- 2018: Paranaense (campeón) / Junior (finalista)
- 2019: Independiente del Valle (campeón) / Colón (finalista)
- 2020: Defensa y Justicia (campeón) / Lanús (finalista)
- 2021: Paranaense (campeón) / Bragantino (finalista)
- 2022: Independiente del Valle (campeón) / Sao Paulo (finalista)
- 2023: Liga de Quito (campeón) / Fortaleza (finalista)
- 2024: Racing Club (campeón) / Cruzeiro (finalista)
- 2025: Lanus (campeón) / Atlético Mineiro (finalista)