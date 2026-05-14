Destacaron las inauguraciones educativas en Formosa y la “gestión responsable y eficiente” de Insfrán

En el marco de la inauguración de nuevos edificios educativos en distintas colonias de Formosa, encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, el ministro de Cultura y Educación provincial, Julio Aráoz, defendió la política educativa impulsada por el Gobierno formoseño y respaldó la Marcha Federal Universitaria realizada el martes en distintos puntos del país.

Aráoz sostuvo que la movilización expresó una preocupación social más amplia en defensa de la educación pública argentina. “Estas acciones, las inauguraciones de obras, se suman a la voz del pueblo, que se manifestó en todo el país en defensa de la educación pública argentina”, afirmó durante su discurso.

El funcionario provincial también remarcó la importancia de sostener la inversión pública en materia educativa en un contexto nacional atravesado por el ajuste presupuestario. En ese sentido, vinculó las obras inauguradas con una concepción de Estado orientada a la inclusión, la justicia social y el fortalecimiento de la educación pública en todo el territorio provincial.

La Marcha Federal Universitaria fue la cuarta desde la asunción de Javier Milei y tuvo como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y el cese del desfinanciamiento de las universidades públicas. La movilización se desarrolló en un contexto marcado por recortes presupuestarios, pérdida del poder adquisitivo y el reclamo del Gobierno nacional de avanzar con auditorías sobre las casas de estudio.En cuanto a la inversión educativa en la provincia, Aráoz aseguró que es posible “por la gestión responsable y eficiente de los fondos públicos” y destacó que Formosa mantiene “más de 23 años con superávit fiscal”, incluso en contextos económicos complejos. “El superávit operativo tiene un claro destinatario: el pueblo formoseño”, señaló.

Además, el funcionario sostuvo que la educación se consolidó en la provincia como “el pilar fundamental de la justicia social y la identidad de un pueblo”. Bajo esa premisa, remarcó que la gestión provincial alcanzó un nuevo hito con la inauguración de nuevas instalaciones educativas en distintos puntos del territorio formoseño.

La educación como un compromiso colectivo

En otro tramo de su discurso, el ministro puso el foco en las políticas preventivas y de acompañamiento implementadas dentro del sistema educativo provincial, especialmente frente a situaciones de violencia o riesgo en las instituciones escolares. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, familias y fuerzas de seguridad en la aplicación del protocolo destinado a “prevenir, detectar e intervenir ante la presencia de armas u objetos peligrosos en establecimientos educativos”.

“La comunidad organizada logró preservar el valor más preciado que es la vida”, remarcó el funcionario. Asimismo, valoró “la ley que regula el uso de los dispositivos móviles en las aulas, sancionada por nuestros legisladores en una muestra de consenso”.

Aráoz explicó además que estas problemáticas forman parte de la agenda central de la educación provincial y las vinculó con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como el Programa Provincial de Educación Digital, destinado a docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades.

“Esto es posible porque la pedagogía del cuidado no se declama, sino que es una práctica efectiva a través de nuestras políticas públicas”, concluyó.