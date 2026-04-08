Por qué ESPN o Fox Sports no transmiten a River en la Copa Sudamericana 2026

River Plate.

El regreso de River Plate a la Copa Sudamericana 2026, después de 11 años, no solo reavivó la ilusión deportiva. También expuso un cambio clave en el negocio del fútbol televisado: los partidos no estarán, en su mayoría, en las pantallas de ESPN ni Fox Sports.

La explicación es directa pero revela una tendencia de fondo. La señal DirecTV, a través de su canal DSports, adquirió los derechos exclusivos de la Copa Sudamericana, lo que desplazó a las emisoras que dominaron las transmisiones en Argentina. Un movimiento que ya había impactado en 2025 con los partidos de Boca.

Derechos exclusivos: el nuevo mapa del fútbol televisado

La Copa Sudamericana 2026 será transmitida en su totalidad por DSports, el canal deportivo de DirecTV. Esto implica que quienes quieran ver todos los partidos de River deberán contratar el servicio de televisión satelital.

Si bien algunos encuentros podrían aparecer eventualmente en ESPN o en plataformas como Disney+, todavía no hay confirmación oficial.

Además, es importante remarcar que ver los partidos a través de plataformas no oficiales como Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, una práctica que creció en paralelo al aumento de restricciones en el acceso.

Cuánto cuesta ver a River en la Sudamericana

Para acceder a DSports, es necesario contratar DirecTV. La empresa ofrece planes que van aproximadamente desde los $29.000 hasta los $35.200 mensuales, aunque no todos incluyen el canal deportivo.

River Plate.

Cómo le fue a River en la Copa Sudamericana

El conjunto Millonario disputó en 11 ocasiones la Copa Sudamericana. En las primeras ediciones River y Boca eran invitados a participar del torneo sin tener que clasificar por mérito deportivo y desde octavos de final. El primer año no pasó esa fase, pero en 2003 llegó a la final, donde perdió una histórica final contra Cienciano de Perú, en una de las hazañas más grandes que tuvo el torneo.

Luego, el Millonario quedó afuera tres ocasiones consecutivas en octavos y en 2007 volvió a semifinales, donde cayó eliminado por penales contra Arsenal de Sarandí en el Monumental. En 2008 cayó en octavos y en 2009 en primera fase, en su última participación antes de la debacle total que representó el descenso en 2011. Volvió en 2013 (eliminado en cuartos de final contra Lanús) y en 2014 ganó su única Copa Sudamericana, venciendo en la final a Atlético Nacional de Medellín. Su última participación fue en 2015, donde cayó en semifinales.

Calendario de River en la Copa Sudamericana

Fase de grupos