La fascinante historia del Museo Casa Carlos Gardel, un viaje al corazón del tango porteño.

Cada 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, una fecha impulsada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para destacar a estos espacios como lugares de intercambio cultural, memoria y encuentro. En la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta se extenderá del 16 al 18 de mayo con actividades gratuitas, visitas guiadas, talleres, conciertos y recorridos especiales en distintos puntos porteños.

Entre todas las opciones, uno de los lugares más emblemáticos para visitar es el Museo Casa Carlos Gardel, una parada obligada para los amantes del tango, la historia y la cultura popular argentina.

Ubicado en Jean Jaurès 735, en pleno barrio del Abasto, este museo funciona en la casa donde vivió Carlos Gardel entre 1927 y 1933, en uno de los períodos más importantes de su carrera artística.

La casa donde vivió el Zorzal Criollo

Gardel compró esta propiedad en 1927 para su madre, Berta Gardés, y allí vivió hasta poco antes de iniciar sus giras internacionales. La casa conserva el espíritu de época y permite recorrer la intimidad del máximo ícono del tango argentino.

El museo fue inaugurado oficialmente en 2003 y desde entonces se convirtió en uno de los espacios más visitados por turistas nacionales e internacionales que buscan acercarse al mito gardeliano.

El museo fue inaugurado oficialmente en 2003 y desde entonces se convirtió en uno de los espacios más visitados por turistas nacionales e internacionales.

El recorrido incluye fotografías originales, discos, objetos personales, vestuario, cartas, documentos históricos y material audiovisual que reconstruyen la vida artística y personal del cantante.

Pero también permite entender cómo era el Buenos Aires de comienzos del siglo XX: el auge del tango, la inmigración, el crecimiento del barrio del Abasto y la construcción de una figura popular que trascendió generaciones.

Datos curiosos que no todos saben sobre Gardel

Aunque sigue existiendo debate sobre si nació en Toulouse, Francia, o en Tacuarembó, Uruguay, Gardel construyó toda su identidad artística en Argentina y terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos nacionales. Su apodo más famoso, “El Zorzal Criollo”, surgió por la potencia y calidez de su voz, comparada con el canto del ave.

Otra frase inmortal que todavía se repite es “cada día canta mejor”, una expresión popular nacida después de su muerte en 1935, tras el trágico accidente aéreo en Medellín, que consolidó aún más su mito.

Carlos Gardel fue uno de los cantantes de tango más importantes de la historia.

Además, Gardel fue uno de los primeros artistas latinoamericanos en convertirse en estrella internacional, filmó películas en París y Nueva York, grabó para grandes sellos discográficos y llevó el tango argentino a escenarios impensados para la época.

Su sonrisa también tiene historia, se dice que era una de sus herramientas de seducción más poderosas y una marca registrada que ayudó a construir su imagen pública.

Qué se podrá hacer este fin de semana por el Día Internacional de los Museos

En el marco del Día Internacional de los Museos, el domingo a las 18 h habrá un show musical de Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski, quienes presentarán su primer material discográfico como dúo de voz y bandoneón.

Además, el lunes a las 14 h se realizará “Tesoros del Zorzal”, una charla especial a cargo de Gabriel Soria, director del museo, junto a Natalia Scuzarello, donde se abordará el recorrido del legado material gardeliano tras la muerte del artista y cómo fue preservado a lo largo del tiempo. Una oportunidad ideal para redescubrir no solo a Gardel, sino también una parte fundamental de la identidad cultural argentina.

Otros museos gratuitos para visitar este fin de semana

Además del Museo Casa Carlos Gardel, habrá propuestas especiales en toda la Ciudad: