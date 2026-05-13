De qué trata y reparto de "Daredevil: born again", la serie de 8 capítulos que es tendencia en Disney+

"Daredevil: born again", disponible en Disney+. (Crédito de foto: Disney+)

La llegada de Daredevil: Born Again a Disney+ cumple con las expectativas de los fanáticos del Hombre sin Miedo, y ha logrado consolidar una narrativa más madura y política dentro del universo cinematográfico de Marvel (MCU). En esta segunda entrega, la trama se sumerge de lleno en una guerra abierta por el alma de Nueva York. Mientras Matt Murdock intenta operar desde las sombras de una ciudad que parece haberle dado la espalda, Wilson Fisk utiliza su poder como alcalde para institucionalizar su odio contra los vigilantes, convirtiendo a los héroes en los criminales más buscados a través de su "Iniciativa de Calles Seguras".

Daredevil: una segunda temporada impecable

A diferencia de la extensión de su primera etapa, esta segunda temporada presenta una estructura más dinámica y condensada de ocho episodios. Esta decisión permite que el ritmo no decaiga, enfocándose en la persecución legal y física que sufren Matt y sus aliados. La serie abandona los rellenos para centrarse en la tensión constante de un Murdock que, por momentos, parece perder la esperanza frente a un Fisk más peligroso que nunca, ahora respaldado por la ley y la opinión pública.

El éxito de esta entrega se apoya, en gran medida, en un elenco que derrocha química y experiencia. La crítica han destacado especialmente a cuatro pilares fundamentales: Charlie Cox, quien vuelve a dotar de vulnerabilidad y firmeza a un Matt Murdock contra las cuerdas; Vincent D’Onofrio, cuya interpretación de Kingpin sigue siendo una de las más imponentes de la televisión actual; Deborah Ann Woll, que retoma su rol como Karen Page con un peso dramático renovado; y Jon Bernthal, cuyo regreso como Frank Castle (The Punisher) aporta la cuota necesaria de brutalidad y conflicto moral al relato.

La segunda temporada de Daredevil, completa en Disney+. (Crédito de foto: Disney+)

¿Habrá tercera temporada para Daredevil?

Como un gran alivio para los seguidores de este superhéroe, el camino no termina aquí. Marvel Studios ya ha confirmado que habrá una tercera temporada, que se encuentra en pleno rodaje. Los primeros detalles indican que la trama se inspirará en el arco de los cómics "Devil in Cell Block D", tras un final de temporada que dejó a Murdock en una situación límite. Además, los rumores apuntan al regreso de la organización The Hand y la posible aparición de otros defensores como Jessica Jones y Luke Cage, lo que promete una escala de conflicto sin precedentes para el futuro del héroe de Hell’s Kitchen.