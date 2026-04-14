Malcolm in the Middle: la miniserie de Disney+ que superó los 8 millones de visualizaciones y mató a Marvel y Star Wars

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta se posicionó como el estreno de temporada más visto del año, al superar las 8 millones de visualizaciones a nivel global en sus primeros tres días en Disney+ y en Hulu en Estados Unidos. El regreso de la comedia que combina nostalgia y la vuelta de los queridos personajes de los '90 aplastó a las series recientes de Marvel (Daredevil: Born Again) y Star Wars (Maul: Lord de las Sombras), en lo que podría marcar un nuevo rumbo de los contenidos de la plataforma.
En Latinoamérica, Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta también marcó un hito: se convirtió en el segundo mayor estreno de temporada en la historia de Disney+ en la región (solo por detrás de la primera temporada de Loki) con 3,6 millones de visualizaciones en sus primeros 3 días. A nivel global, el estreno impulsó además el consumo de la serie original, alcanzando casi 18 millones de horas de visualización y registrando un crecimiento del 107% en la última semana.
El éxito de Malcolm in the Middle en las redes sociales
El fenómeno también se trasladó a redes sociales y en las últimas dos semanas, el contenido de la serie acumuló:
- Más de 1 millón de interacciones
- 17 millones de visualizaciones
- Cerca de 19 millones de impresiones en las redes globales de Disney.
De qué trata la nueva serie de Malcolm in the Middle
En Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario. La miniserie reúne nuevamente a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), y Emy Coligado (Piama).
Al elenco original se suman los nuevos integrantes del elenco: Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la integrante más joven de la familia de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey). Todos los episodios de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta ya están disponibles en Disney+, así como los 151 episodios de Malcolm in the Middle.