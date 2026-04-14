Malcolm in the Middle: la miniserie de Disney+ que superó los 8 millones de visualizaciones y mató a Marvel y Star Wars

El regreso de Malcolm in the Middle rompió todos los récords.

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta se posicionó como el estreno de temporada más visto del año, al superar las 8 millones de visualizaciones a nivel global en sus primeros tres días en Disney+ y en Hulu en Estados Unidos. El regreso de la comedia que combina nostalgia y la vuelta de los queridos personajes de los '90 aplastó a las series recientes de Marvel (Daredevil: Born Again) y Star Wars (Maul: Lord de las Sombras), en lo que podría marcar un nuevo rumbo de los contenidos de la plataforma.

En Latinoamérica, Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta también marcó un hito: se convirtió en el segundo mayor estreno de temporada en la historia de Disney+ en la región (solo por detrás de la primera temporada de Loki) con 3,6 millones de visualizaciones en sus primeros 3 días. A nivel global, el estreno impulsó además el consumo de la serie original, alcanzando casi 18 millones de horas de visualización y registrando un crecimiento del 107% en la última semana.

El éxito de Malcolm in the Middle en las redes sociales

El fenómeno también se trasladó a redes sociales y en las últimas dos semanas, el contenido de la serie acumuló:

Más de 1 millón de interacciones

de interacciones 17 millones de visualizaciones

de visualizaciones Cerca de 19 millones de impresiones en las redes globales de Disney.

De qué trata la nueva serie de Malcolm in the Middle

En Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario. La miniserie reúne nuevamente a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), y Emy Coligado (Piama).

Al elenco original se suman los nuevos integrantes del elenco: Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la integrante más joven de la familia de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey). Todos los episodios de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta ya están disponibles en Disney+, así como los 151 episodios de Malcolm in the Middle.