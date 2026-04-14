¿"Los testamentos" es una secuela de "El cuento de la criada"? Todo lo que se sabe de la serie

"Los testamentos", la serie spin-off de "El cuento de la criada". (Crédito de foto: Hulu)

La serie Los testamentos se perfila como una de las producciones más esperadas dentro del universo distópico televisivo, en Disney+. Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, la historia retoma el inquietante mundo de Gilead años después de los acontecimientos ya conocidos. La trama sigue a tres mujeres cuyas vidas se entrecruzan en medio de un régimen opresivo que sigue marcando el destino de millones. A través de sus relatos, la serie explora el poder, la resistencia y los secretos que se esconden detrás de las estructuras del sistema, ampliando la mirada sobre un universo que ya demostró su capacidad para generar debate y conmoción.

¿Cómo se relaciona "Los testamentos" con "El cuento de la criada"?

Por tratarse de mismos personajes, resulta inevitable vincular Los testamentos con El cuento de la criada, la exitosa serie que introdujo a las audiencias en el oscuro mundo de Gilead. Los testamentos funciona como una secuela directa, ya que se sitúa aproximadamente 15 años después del final de la historia original. Mientras que la producción protagonizada por June Osborne se centraba en la supervivencia dentro del régimen, esta nueva entrega propone una perspectiva más amplia: cómo evoluciona el sistema y qué ocurre con las nuevas generaciones que crecieron bajo sus reglas.

La conexión entre ambas historias no es solo temporal, sino también temática. Personajes conocidos regresan, aunque en roles distintos, y el foco se traslada hacia figuras que antes estaban en los márgenes. Esto permite explorar otras capas del poder dentro de Gilead, incluyendo su funcionamiento interno, sus contradicciones y las grietas que comienzan a debilitarlo. Para los fans, esta serie representa una oportunidad de obtener respuestas a interrogantes que quedaron abiertos, al mismo tiempo que plantea nuevos conflictos.

Chase Infinity protagoniza "Los testamentos". (Crédito de foto: Hulu)

El "spin-off" de "El cuento de la criada"

El auge de los spin-off en la industria audiovisual explica, en gran medida, la llegada de esta producción. En un contexto donde las plataformas buscan sostener franquicias exitosas, expandir universos narrativos se volvió una estrategia clave. Series como Los testamentos permiten capitalizar audiencias ya fidelizadas, al tiempo que atraen a nuevos espectadores interesados en historias complejas y bien construidas.

Además, a las audiencias actuales les atrae la continuidad emocional y narrativa. Volver a mundos conocidos genera una conexión inmediata, pero con la expectativa de descubrir algo distinto. Los spin-off funcionan entonces como una mezcla de familiaridad y novedad, una fórmula que, bien ejecutada, puede convertirse en un fenómeno global.

En ese escenario, Los testamentos tiene todos los elementos para consolidarse como el próximo gran capítulo de una historia que aún tiene mucho por contar.