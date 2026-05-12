Pullaro y Llaryora le pidieron a Milei que reanude obras y baje las retenciones

Los gobernadores de las provincias de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora exigieron este martes al Gobierno que mejoren las condiciones para los productores locales. En la apertura del encuentro TodoLáctea 2026 que se hizo en San Francisco, Córdoba, los dos gobernadores le pidieron a Javier Milei que le den prioridad a los productores regionales que son una parte clave de la economía del país.

“El camino no son los planes, sino el trabajo de nuestros productores”, manifestó Pullaro y luego reforzó el cordobés: "Hay que poner a la producción y al empleo en primer lugar”.

Además, en el marco de la quinta edición del evento que este año lleva por lema: “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente” y que organiza el Grupo TodoAgro y reúne más de 200 stands comerciales relacionados con la producción primaria como con la industria láctea, los jefes estatales resaltaron el trabajo conjunto entre ambas provincias y Entre Ríos.

En ese contexto, Pullaro también dijo que: “Hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores, que invierten y apuestan al país” y sostuvo que mencionada geografía del país es “la región más productiva de la Argentina, la que sostiene gran parte de la economía nacional”.

Por su parte, Llaryora coincidió con su par y sostuvo que “defender la producción es defender el trabajo”.

El reclamo por las obras y la baja de las retenciones

Los funcionarios provinciales también se mostraron unidos para pedir la baja de retenciones al agro y obras viales. “Sáquenle el pie de encima al campo y terminen con las retenciones, como hicimos nosotros desde las provincias con bajas impositivas para el campo y la industria”, demandó Pullaro, al tiempo que también exigió: “Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo”.

En sintonía con Pullaro, Llaryora manifestó: “Argentina no puede seguir sosteniendo un esquema de retenciones agropecuarias que le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo”, y sumó que “si va a haber nuevos esquemas de beneficios impositivos, es hora de que también alcancen al campo argentino y que esos recursos queden en manos de los productores y de nuestros pueblos”.

Para el cierre, pidió una ley de biocombustibles y que el nuevo RIGI del gobierno tenga en cuenta la baja de las retenciones para el sector agropecuario.