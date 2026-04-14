"Envidiosa", temporada 4 y final de la serie de Netflix: fecha confirmada de cuándo se estrena

"Envidiosa" llega a su temporada final. (Crédito de foto: Netflix)

La serie argentina Envidiosa se ha consolidado como una de las comedias dramáticas más exitosas de los últimos años, gracias a su mirada filosa sobre los vínculos, la frustración y los mandatos sociales. La historia sigue a Vicky, una mujer que atraviesa una crisis existencial cuando su vida amorosa se derrumba mientras observa cómo su entorno parece avanzar sin ella. Entre citas fallidas, inseguridades y decisiones impulsivas, la protagonista intenta reconstruirse emocionalmente, siempre atravesada por ese sentimiento incómodo, y muy humano, que le da nombre a la exitosa serie de Netflix: la envidia.

Llega la cuarta y última temporada

La noticia que revolucionó a los fans es que la serie tendrá una cuarta temporada, y será la última, que confirma el cierre de la serie. La confirmación llegó de la propia protagonista, Griselda Siciliani, quien reveló que los nuevos episodios ya están completamente filmados y listos para estrenarse.

Aunque durante meses no hubo fecha oficial, ya hay una fecha oficial para el estreno que será el miércoles 29 de abril de 2026, el día elegido para su llegada a la plataforma. Siciliani fue clara al describir esta despedida: adelantó que será “una bomba” y que tendrá un cierre contundente, pensado desde el inicio como final y no como una cancelación inesperada.

Griselda Siciliani y Esteban Lamothe en "Envidiosa". (Crédito de foto: Netflix)

La evolución del fenómeno "Envidiosa"

La serie logró conectar con el público por su retrato honesto, y muchas veces incómodo, de la vida adulta. Con humor ácido y situaciones con las que puede ser sencillo relacionarse, expone temas como la presión por formar pareja, la comparación constante y la autoexigencia, convirtiéndose en una ficción generacional que trascendió lo romántico para hablar de identidad y frustración.

El impacto de la serie fue bastante inmediato en sus inicios. Cuando estrenó la tercera temporada, llegó a posicionarse entre lo más visto en varios países de la región y logró meterse en rankings globales de series de habla no inglesa, confirmando su alcance internacional, porque ya tenía una audiencia expectante.

Envidiosa fue un éxito local y un producto exportable que puso a la ficción argentina nuevamente en el mapa global del streaming. Con su cuarta y última temporada, la historia de Vicky se prepara para cerrar un ciclo que supo captar como pocas series las contradicciones emocionales de toda una generación, dejando una marca en Argentina y en el mundo.