Estrenada el 8 de abril en Netflix y de sólo cuatro episodios, la docuserie Confía en mí: El falso profeta se inscribe dentro del auge del true crime de sectas religiosas.

Dirigida por Rachel Dretzin, la producción reconstruye un caso real registrado en Estados Unidos que expone los mecanismos de manipulación, abuso y control dentro de una comunidad fundamentalista.

¿De qué se trata Confía en mí: El falso profeta?

La serie sigue la investigación de la experta en sectas Christine Marie y su esposo, el realizador Tolga Katas, quienes se infiltran en una escisión de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), instalada en Short Creek, Utah. Desde adentro, la pareja documenta el ascenso de Samuel Bateman, un líder religioso que se autoproclamó “profeta” tras la caída de su antecesor, Warren Jeffs.

De cuatro capítulos, el eje del relato se centra en cómo Bateman consolida su poder a partir de la manipulación espiritual. Según se reconstruye, el líder convencía a sus seguidores de que tenía "revelaciones divinas", lo que le permitió someter a familias enteras y apropiarse de niñas y adolescentes bajo la figura de “esposas espirituales”. Esta dinámica de coerción se combinaba con aislamiento, castigos y una estructura profundamente patriarcal que impedía cualquier tipo de cuestionamiento interno.

Uno de los elementos distintivos de Confía en mí: El falso profeta es su acceso a material inédito. Christine Marie y Tolga Katas lograron registrar audios y videos clave mientras fingían estar realizando un documental sobre la comunidad. Ese material terminó siendo fundamental para las autoridades, ya que permitió reunir pruebas sobre abusos sistemáticos, incluyendo casos de trata de menores y violencia sexual.

Con un enfoque narrativo que combina investigación periodística, material encubierto y reconstrucción testimonial, la producción se posiciona como una de las más impactantes del catálogo reciente de Netflix, reuniendo 7,8 puntos sobre 10 en IMDb, además de hacerse lugar entre las primeras 36 tendencias globales.

Ficha técnica de Confía en mí: El falso profeta