Con 6,5 puntos sobre 10 en IMDb y, hoy, integrando el top 7 de las más vistas en Argentina.

Estrenada el 27 de marzo de 2026, la docuserie El depredador de Sevilla se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más impactantes del catálogo de Netflix. La producción aborda uno de los casos reales de abuso que sacudió a España y a la comunidad internacional de estudiantes.

Con 6,5 puntos sobre 10 en IMDb y, hoy, integrando el top 7 de las más vistas en Argentina, la producción reconstruye una investigación que expone cómo un guía turístico sevillano logró ocultar durante años una serie de agresiones sexuales contra jóvenes extranjeras.

¿De qué se trata El depredador de Sevilla?

Latoma como punto de partida la denuncia de unaque, tras haber sido víctima durante un viaje organizado, decidió llevar el caso a la Justicia. A partir de ese momento, comenzaron a surgir otros testimonios similares que evidenciaron un patrón de comportamiento sistemático. Lo que inicialmente parecía un hecho aislado terminó revelando una trama mucho más amplia, con múltiples víctimas y años de impunidad.

A lo largo de sus tres episodios, la producción reconstruye los hechos mediante entrevistas a las víctimas, material de archivo y una investigación periodística que sigue el desarrollo del caso en distintos países. El relato pone el foco no solo en los delitos, sino también en las dificultades que enfrentaron las denunciantes para ser escuchadas y avanzar judicialmente.

Uno de los ejes centrales es el perfil del acusado, un guía que operaba dentro de circuitos turísticos frecuentados por estudiantes internacionales. Según se muestra en la docuserie, su cercanía con los grupos y su imagen de confianza fueron claves para ganarse la credibilidad de las jóvenes, en contextos de viajes y situaciones de vulnerabilidad.

Con un enfoque sobrio y basado en testimonios directos, la producción evita la espectacularización y apuesta por una narración centrada en las víctimas. El resultado es un documental que no solo reconstruye un caso judicial, sino que también plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección, la responsabilidad de las instituciones y el rol de la denuncia colectiva.

Ficha técnica de El depredador de Sevilla