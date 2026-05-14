En medio de la polémica por las remodelaciones realizadas en la vivienda de Manuel Adorni y la denuncia que investiga presuntas irregularidades en los pagos de la obra, Matías Tabar, contratista vinculado al vocero presidencial, cuestionó la reacción del Gobierno y aseguró que “salieron a ganar tiempo” frente al avance del caso. El empresario se defendió de esta manera luego de que el presidente Javier Milei defendiera a Adorni y lo descalificara públicamente, en el marco de una causa que investiga presuntos pagos no declarados por refacciones realizadas en la vivienda del country Indio Cuá.

Tras quedar en el centro de la polémica, Tabar negó haber mantenido contactos recientes con el entorno del vocero presidencial y aseguró que intenta “volver a la normalidad” luego de la repercusión pública que tomó el caso. Además, rechazó las versiones sobre presuntos sobreprecios en la remodelación y afirmó que los costos de la obra estuvieron condicionados por el valor de los materiales y las modificaciones que se fueron incorporando durante los trabajos.

“Es difícil sacar un precio de algo si no se sabe con qué materiales se trabajó. Hoy el costo de los materiales es muy alto”, explicó el contratista, quien anticipó en declaraciones a TN que en los próximos días presentará ante la Justicia el detalle completo de los gastos vinculados a la refacción realizada en la vivienda de Adorni.

Respecto de la modalidad de pago, Tabar reconoció que los trabajos fueron abonados en dólares, aunque negó irregularidades. “No era una obra donde llegaban bolsos o cajas de zapatos llenas de dólares”, sostuvo. Según explicó, la utilización de moneda estadounidense respondió al contexto económico de hace dos años y a la necesidad de preservar el valor de los presupuestos frente a la inflación.

El empresario también buscó bajar el tono de la controversia alrededor de su vínculo con el vocero presidencial. Contó que conoció a Adorni hace menos de dos años dentro del country donde se encuentra la propiedad y describió la relación como “muy buena”, tanto con el funcionario como con su esposa. “No éramos amigos, pero sí teníamos una relación de cliente bárbara y rozando la amistad”, afirmó.

En ese sentido, reveló que mantener su declaración judicial fue una situación “triste” y “muy fea”, ya que consideraba a Adorni una persona cercana. “Sabía que lo que uno estaba diciendo iba a empañar la situación del trabajo de la persona que uno quiere”, expresó. Incluso, aseguró que espera recomponer el vínculo y se solidarizó públicamente con el portavoz presidencial y su familia: “Lo adoro y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema”.