Se terminó Racing: los 7 jugadores que se van luego de la eliminación del Torneo Apertura

Chau Racing: los jugadores que se van tras la eliminación del Apertura.

Racing quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino y habrá una limpieza profunda del plantel profesional. Todo indica que Gustavo Costas continuará como entrenador, por lo que tanto el presidente Diego Milito como el director deportivo Sebastián Saja deberán acertar en el mercado de pases, situación que no ocurrió en las tres ventanas anteriores bajo la gestión de ambos.

Por lo tanto, habrá alrededor de siete jugadores que se irán de la "Academia" en junio próximo, una vez que termine el Mundial. Habrá recambio en absolutamente todas las líneas y desde la dirigencia deberán tener el ojo afilado para reemplazar como corresponde a los futbolistas que se marchen, que serán trascendentes para el cuerpo técnico.

Los 7 jugadores que se van de Racing en junio del 2026

Marco Di Césare

El defensor de 24 años tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia, que rechazó propuestas desde Brasil en el último mercado de pases. La "Academia" posee el 70% del pase del central mendocino, mientras que el otro 30% le pertenece a Argentinos Juniors. La institución de Avellaneda pretende al menos tres millones de dólares libres por su porcentaje para dejar salir a quien tuvo un buen rendimiento con esta camiseta en líneas generales.

Agustín García Basso

El zaguero zurdo de 34 años bajó muchísimo el nivel en el 2026, cometió errores muy groseros y su despedida es casi un hecho. Algo se rompió con la directiva cuando, en plena crisis, se quiso ir a San Lorenzo porque era suplente para Costas. Luego, jugó como lateral izquierdo tras el desgarro de Gabriel Rojas en la Selección Argentina y tampoco lo hizo bien. Con el "Ciclón" aún interesado en el ex Boca, es muy probable que salga a cambio de un millón de dólares "limpios".

Marcos Rojo

El contrato del ex Estudiantes de La Plata culmina en junio próximo, aunque tiene la opción de extenderlo por seis meses. Sin tanta continuidad y envuelto en mil polémicas, los hinchas lo resisten al margen de que su rendimiento no fue tan malo. A excepción del desastroso clásico ante River y de la mala suerte contra Flamengo, el futbolista de 36 años tuvo un nivel aceptable. Así y todo, lo más posible es que se marche por la relación desgastada con los fanáticos.

Marcos Rojo, con un pie afuera de Racing.

Ignacio Rodríguez

"Nacho" no estuvo a la altura nunca en todos los puestos en los que jugó: de lateral izquierdo, de carrilero, de volante interno ni de extremo. El zurdo de 24 años, ex Banfield, no fue firme en la marca, preciso con los pases ni desequilibró en ataque. El poco rodaje y los cuestionamientos de los hinchas le abren la puerta de salir en forma inminente de la institución de Avellaneda.

Duván Vergara

El extremo colombiano de 29 años nunca se consolidó. Si bien tuvo buenos momentos, chispazos de su talento, goles y una gran levantada sobre el final del 2025, el balance le da negativo para un jugador que llegó con muchas expectativas. Señalado como el mejor futbolista de la liga de Colombia en su momento en América de Cali, costó tres millones de dólares a una edad elevada, pero muy pocas veces los hizo valer dentro de la cancha.

Tomás Conechny

El mediapunta le costó unos 3.4 millones de dólares a Racing, pero no rindió como se esperaba. Irresoluto en el ataque, sin desequilibrio en el mano a mano y a hasta con "miedo" de patear el arco, fue totalmente intrascendente en los partidos más importantes del semestre. Para colmo, el atacante de 28 años les hizo gestos a los hinchas en el "Cilindro" y su etapa estaría terminada con estos colores.

Damián Pizarro

La llegada del centrodelantero chileno de 21 años fue directamente un bochorno. Venía de jugar sólo cinco partidos en un año y medio, pero el club argentino lo contrató a préstamo para ser el "9" suplente de Adrián "Maravilla" Martínez tras la grave lesión de Elías Torres. Costas prácticamente no lo utilizó y cuando jugó lo hizo mal, a excepción de una asistencia en su debut. Penoso y olvidable paso por la entidad de Avellaneda para quien ni siquiera se concentró en los últimos tres encuentros.