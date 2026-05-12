¿Racing vs. AFA? La indirecta de Diego Milito y una cifra alertan a la Academia

El filoso posteo de Diego Milito desde Racing que pareció un palo a la AFA.

Todo Racing bramó contra la AFA por el arbitraje frente a Estudiantes de La Plata, más allá de la victoria por 1-0 sobre la hora que lo depositó en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino. Es que Sebastián Martínez Beligoy apenas cobró una falta para la "Academia" contra las 18 que le otorgó al "Pincha" y Diego Milito pareció tirarle un palazo a Claudio "Chiqui" Tapia en su cuenta oficial de Instagram (@diegomilito).

Para sus casi 800.000 seguidores en la mencionada red social, el mandamás e ídolo del club de Avellaneda posteó un video de la propia institución del resumen del triunfazo ante el vigente campeón como visitante. Lo curioso fue que en el mismo escribió: "Contra todos. Pero nosotros, juntos. Vamos Racing".

El trasfondo de la "guardia alta" de Racing con los árbitros en el fútbol argentino

Martínez Beligoy es el sobrino de Federico Beligoy, director de arbitraje y quien desde Avellaneda entienden que ha perjudicado además a la "Academia" cuando era juez. Por ejemplo, también ante Estudiantes, le expulsó tres jugadores a Racing en el "Cilindro" en el 2008 y hubo otros encuentros en los que supuestamente benefició a los rivales cuando la "Acadé" sufría con los promedios del descenso.

El filoso posteo de Diego Milito desde Racing que pareció un palo a la AFA.

A la hora del habitual sorteo previo a los partidos, también sucedió algo inédito: Martínez Beligoy le dijo al capitán Santiago Sosa que "por seguridad", él había elegido el lado en el que iban atacar los equipos en cada tiempo. "¿Por qué no se sortea?", se sorprendió el ex River. "Por seguridad, lo decidí yo...", le respondió insólitamente el juez pese a que sólo había hinchas de Estudiantes en ambos lados.

Si bien luego el juez dio el brazo a torcer y finalmente lo sorteó como corresponde, la situación fue como mínimo llamativa y molestó a la visita. Sosa perdió el sorteo y Facundo Cambeses tuvo que atajar los primeros 15 minutos con el sol de frente molestándolo y usar una gorra, cuestión que no ocurrió del otro sector con Fernando Muslera.

Para colmo, algunos arbitrajes polémicos a favor de Rosario Central y el título de liga entregado en los escritorios en una oficina desde que volvió Di María, amigo de Tapia, tampoco colaboran para las suspicacias en este sentido. Por último, Racing se ha mostrado distante de la AFA en los últimos tiempos desde que asumió Milito, ya que por ejemplo fue uno de los pocos clubes que no publicó un comunicado en respaldo a la entidad madre en medio de las denuncias por corrupción y desvío de fondos contra "Chiqui" y su tesorero Pablo Toviggino.

La insólita estadística del arbitraje en Estudiantes vs. Racing: 18 faltas contra 1

Rosario Central vs. Racing: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Canalla" y la "Academia" por un lugar en las semifinales del campeonato local tendrá lugar este miércoles 13 de mayo desde las 18.45 en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. El streaming online será de Disney+ o TNT GO, además de Personal Flow y Telecentro Play. El ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce entre River Plate y Gimnasia de La Plata.