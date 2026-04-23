Conmebol crea un nuevo torneo y respira el fútbol argentino: 10 millones de dólares y sin Brasil

El nuevo torneo que impulsa la Conmebol para el 2027 y que beneficiaría al fútbol argentino.

La Conmebol crea un nuevo torneo y es una gran noticia para el fútbol argentino, ya que en principio no estarán presentes los clubes de Brasil. Por lo tanto, la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia respira, ya que sus equipos tendrán muchas posibilidades de embolsar los 10 millones de dólares que le entregarán al campeón del flamante certamen. Por supuesto, el resto de los participantes también recibirán suculentas cifras de dinero e irá variando según la instancia a la que lleguen.

La competición en cuestión se llamaría Conmebol Conferencias, comenzaría en marzo del 2027 y será muy similar a la Conference League de Europa, lanzada recién en el 2021 por la UEFA. Como Brasil ya tiene 13 cupos para sus cuadros entre la Copa Libertadores y la Sudamericana, desde la entidad cuya sede principal se encuentra en Luque (Paraguay) decidieron no otorgarle más boletos al gigante sudamericano para este torneo. Es que el Brasileirao tiene 20 integrantes en total, por lo que de otra manera participarían casi todos en las competencias internacionales.

Durante el Congreso ordinario 82º de la Conmebol en Quito (Ecuador) este miércoles 22 de abril del 2026 por la tarde, también se presentarán avances preliminares para la Copa América 2028, que volvería a disputarse en Estados Unidos. No obstante, Argentina también tiene chances de albergarla, ya que iba a ser la sede en el 2021 pero se mudó a Brasil por los efectos de la pandemia de coronavirus.

La Conmebol Conferencias, a un paso de ser oficial para 2027

La intención es que la primera edición se realice ya la temporada que viene, aunque si no dan los tiempos para la organización general podría postergarse para el 2028. El torneo lo integrarán 32 equipos de todo Sudamérica, excepto de Brasil, que no participen de la Libertadores ni de la Sudamericana. Con la cantidad de cupos por Federación a definir todavía, dirán presente entonces conjuntos de Argentina (tendría cuatro representantes), Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. El campeón recibirá 10 millones de dólares en premios.

De acuerdo con el borrador que circuló en los portales deportivos por estos días, "el objetivo de estos cambios y de esta nueva competencia es aumentar la competitividad y los ingresos económicos de los clubes sudamericanos, buscando alternativas a los torneos tradicionales". De hecho, a los clubes argentinos más humildes les vendría bien incorporarse a este certamen, tanto por el roce continental en cuanto a lo deportivo, como para la entrada de dinero en sus arcas.

La Conmebol Conferencias, a un paso de hacerse realidad en 2027.

¿Quiénes clasificarían a la Conmebol Conferencias por Argentina?