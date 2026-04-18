El enojo de Latorre con la nueva regla de CONMEBOL en la Libertadores: “Que no exista más”.

Latorre fue duro contra la CONMEBOL por la pausa de hidratación

Muchas veces, las confederaciones agregan cambios dentro del reglamento de los partidos con el fin de explorar nuevas oportunidades que ayuden a mejorar el sistema de juego. En la vigente temporada, la CONMEBOL colocó una nueva norma que se está aplicando en la Copa Libertadores como también en la Copa Sudamericana. Una que provocó el enojo de Diego Latorre, que pidió su rápida eliminación.

Una de las novedades que presentaron los certámenes internacionales es que cuentan con la pausa de hidratación en cada uno de los partidos. Se trata de dos momentos que se replican en cada tiempo con un máximo de extensión de dos minutos. Lo particular es que el sistema fue puesto a prueba durante el Mundial de Clubes para afrontar las elevadas temperaturas del verano en Estados Unidos, pero fuera de aquel contexto no es bien recibido.

“Quiero que no existan más las pausas de hidratación. Hay un criterio comercial o un afán por vender publicidad”, expresó Diego Latorre en ESPN. Sus palabras fueron bien recibidas por los hinchas que en las redes sociales salieron a criticar de gran manera esta decisión de frenar los partidos a los 22 minutos. Si bien las transmisiones deciden quedarse con las charlas entre los entrenadores y los jugadores para conocer la intimidad de los planteles, es un espacio donde los banners publicitarios se hacen presentes y ganan enorme terreno.

“El juego está primero que todo, que el negocio televisivo, que el público y que todo”, agregó el comentarista. Hay que recordar que la parcialidad de Estudiantes de La Plata se dedicó a silbar la presencia de ambas pausas de hidratación frente a Cusco FC hace unos días atrás. Una señal de rechazo que no fue la primera, pero que provocó que otras parcialidades decidieran imitar el accionar con el fin de dejarle bien claro a la CONMEBOL que quieren fútbol y no publicidad.

Otro detalle a mencionar y que no es para nada menor es que las pausas de hidratación en este momento del calendario en Sudamérica no tienen sentido alguno. Esto es producto de que el clima es otoñal y, en algunos casos, las temperaturas con suerte no superan la barrera de los 20 grados. Un contexto que no requiere hidratación porque el cuerpo no está haciendo un esfuerzo para regular su temperatura. De hecho, se considera que son valores ideales para afrontar este tipo de exigencias.

“Durante el cruce entre Deportivo Cuenca y Santos, se registraban 13 grados de temperatura. Ni hablar, por ejemplo, en el encuentro entre Flamengo y Deportivo Cusco, la temperatura en la ciudad incaica rondaba los 8 grados. En el relevamiento que hizo El Destape al respecto, se pudo ver que solo en Barranquilla, en el partido entre Junior de Barranquilla y Palmeiras, la temperatura estaba en 28 grados”, escribió Federico Lamas hace unos días para El Destape. Todos los indicios permiten acentuar que esta nueva medida se encuentra alejada del pensamiento de favorecer al desarrollo del juego y más cerca del orden marketinero.

Por otro lado, es importante recordar que los partidos del Mundial contarán con este momento de descanso en los partidos. En este caso, no sorprende, porque la medida nació para afrontar el clima del hemisferio norte. Un pedido que los jugadores hacían en la previa de cada partido del Mundial de Clubes. Sin embargo, el hecho de que se haya transformado en una norma genera cierto riesgo de que se vuelva moneda corriente en todas las ligas y que se aplique en contextos donde no es necesario llevar a cabo estas intervenciones.

“Está bien para ustedes, los que transmiten, tener una pausa para la publicidad, pero esos tres minutos cambian el fútbol... No importa el equipo, si está en un buen momento, tres minutos lo arruinan todo”, señaló Didier Deschamps, entrenador de Francia, después del partido amistoso ante Colombia. Uno que contó con este sistema que fue repudiado y que anticipa la llegada de varias críticas cuando el certamen FIFA arranque en junio.