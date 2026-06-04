Selección Argentina: sorpresa por el llamado de Lionel Scaloni a Emiliano Buendía para el Mundial 2026

El mediocampista podría reemplazar a Nico Paz en la lista.

La Selección Argentina ha llegado al Mundial 2026 con varios jugadores tocados para la defensa del título obtenido en Qatar 2022, lo que ha puesto en aprietos al cuerpo técnico, que corre con el tiempo justo con algunas recuperaciones. Si bien Cristian Romero y Julián Álvarez ya se entrenan con normalidad y Dibu Martínez muestra buenas señales, hay otros que causan preocupación a días del inicio de la Copa del Mundo.

Entre los tocados, uno de los que más sigue el cuerpo técnico es Nico Paz, quien arrastra una molestia en la rodilla izquierda que le impidió terminar su temporada con el Como en la Serie A. Por tal motivo, Lionel Scaloni se ha comunicado con Emiliano Buendía para solicitarle que no se tome sus vacaciones todavía, puesto que no se descartan cambios en la convocatoria ante la posible baja de la joven promesa española.

Así lo dio a conocer TyC Sports este miércoles después de la tercera práctica del conjunto albiceleste en Kansas City, donde se prepara para el duelo con Honduras que se jugará este sábado en Texas. Y es que es sabido que el entrenador se guardó algunas cartas en distintas posiciones por si llegase a tener bajas por lesiones y justamente el mediocampo argentino no llega en las mejores condiciones, puesto que Leandro Paredes también está tocado.

De ahí el pedido de Scaloni de que el jugador del Aston Villa se mantenga entrenando por si llegase a requerir de sus servicios, sobre todo considerando el buen rendimiento que tuvo en la temporada. Cabe mencionar que Buendía viene de consagrarse en la Europa League con una brillante actuación en la final contra Friburgo, en la que anotó un gol y brindó una asistencia, aportes que lo convirtieron en una de las estrellas del partido.

En cuanto al resto de su temporada, el marplatense también tuvo una performance sólida, con un total de 11 goles y 9 asistencias en 54 partidos, perdiéndose apenas dos encuentros en todo el ciclo, una de ellas por una leve lesión en el pie a inicios de noviembre. Además, es uno de los titulares habituales de Unai Emery, quien pocas veces lo tuvo en el banquillo por motivos que no sean cuidarlo de una sobrecarga.

Los festejos de los argentinos del Aston Villa.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026