Qué tiene Nico Paz y por qué se puede quedar afuera del Mundial 2026 con la Selección

Qué tiene Nico Paz y por qué se puede quedar afuera del Mundial 2026

Nico Paz está en duda para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Selección Argentina por la lesión que padece, la cual atenta contra su presencia en el torneo. El crack nacido en España que se desempeña en el Como de Italia sufrió un problema físico sobre el cierre de la temporada en la Serie A que puso en duda su participación. Más allá de que Lionel Scaloni lo incluyó en la lista definitiva de 26 futbolistas, lo cierto es que todavía puede quedarse afuera.

El atacante de 21 años padece una fisura ósea en el borde de su rodilla izquierda, lo cual no lo deja desenvolverse con naturalidad en el verde césped. La mencionada dolencia tiene su origen el pasado 10 de mayo -hace ya tres semanas- cuando Nicolás Valentini, exhombre de Boca Juniors, se le cayó encima en plena disputa de una pelota en el duelo entre el Hellas Verona y el Como italianos. El cuerpo técnico de la "Albiceleste" sigue muy de cerca la situación y puede tomar una terminante decisión con respecto a Paz.

El primer reemplazo que aparece en el horizonte para ocupar ese lugar es Emiliano Buendía, quien cerró una gran temporada con el Aston Villa junto a Emiliano "Dibu" Martínez. El diez del equipo inglés marcó un golazo en la final de la UEFA Europa League que ganaron de la mano de Unai Emery por 3 a 0 contra el Friburgo y jugarán la próxima Champions. Si bien el nacido en Mar del Plata es el principal candidato a ser parte de la lista definitiva, todo dependerá de cómo avance la recuperación del futbolista nacido en España.

Hasta cuándo puede decidir Scaloni el último cambio en la lista de convocados para el Mundial 2026

La Selección Argentina debutará el martes 16 de junio desde las 22 horas de nuestro país ante Argelia y el DT podría realizar modificaciones en la nómina hasta 24 horas antes de dicho encuentro, mientras se espera que preserven a Paz en los amistosos ante Honduras (6/6) e Islandia (9/6). Claro que, los reemplazos para los jugadores que no estén a disposición deberán salir de la prelista de 55 presentada semanas atrás. De esta manera, la palabra final la tendrán Scaloni y compañía, aunque deberán definirlo en la previa del mencionado compromiso, correspondiente al Grupo J del Mundial 2026.

Nico Paz está lesionado y corre el riesgo de perderse el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Los números de Nico Paz con la Selección Argentina

Partidos jugados : 8.

: 8. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 1.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial