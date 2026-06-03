Preocupación por Nico Paz: Scaloni llamó a otro jugador para la Selección Argentina

Preocupación por Nico Paz: Scaloni llamó a otro jugador: "Por las dudas"

Nicolás Paz sigue entre algodones físicamente, después de haber llegado con la Selección Argentina a Estados Unidos para afrontar los últimos días previos al comienzo del Mundial 2026. El joven futbolista nacido en España, que se perfila para disputar por primera vez la Copa del Mundo con la "Albiceleste", arribó con una lesión y puede quedarse afuera del torneo. Mientras tanto, Lionel Scaloni ya se contactó con otro futbolista que puede ocupar su lugar en la lista de convocados a último momento.

Nico Paz, entre algodones en la Selección Argentina para el Mundial 2026: a quién llamó Scaloni

El buscado por el DT es nada más y nada menos que Emiliano Buendía, quien a pesar de su gran nivel en el Aston Villa de Inglaterra quedó marginado de la nómina. El campeón de la UEFA Europa League junto a Emiliano "Dibu" Martínez no fue uno de los 26 elegidos por el DT, pero sí puede ser una variante para estar en el certamen. Según adelantaron desde DSports, el técnico alertó al futbolista para que postergue sus vacaciones por las dudas de que Paz no pueda estar a disposición.

Emiliano Buendía es candidato a reemplazar a Nico Paz en el Mundial 2026

Qué pasó con Nico Paz y por qué está en duda para el Mundial 2026

La alarma sonó el pasado 10 de mayo cuando el volante de la “Albiceleste” chocó con Nicolás Valentini en el cruce del Como con Hellas Verona por la fecha 36 de la Serie A. La contusión en la rodilla izquierda le ha generado dolor en los últimos días, motivo por el que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni envió un médico para que lo revise en Italia debido a la cercanía de la Copa del Mundo.

Un detalle no meor con respecto a la posible citación de Buendía es que el DT deberá decidir por uno de los restantes de los 55 que aparecieron en la prelista presentada hace algunas semanas atrás. Además, todavía tiene un tiempo considerable para definir si finalmente reemplazará al crack del Como o lo dejará. El tiempo límite para hacer ese cambio es el 15 de junio a las 22 horas, ya que un día después a la misma hora será el debut de la Selección en el Mundial.

Los números de Nico Paz en la Selección Argentina

Partidos jugados : 8.

: 8. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: no ganó.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial