Verstappen pidió una sanción para Hamilton en Austria.

Una de las mayores sorpresas que tuvo el GP de Austria de la Fórmula 1 fue la recuperación de nivel que tuvo Max Verstappen, quien volvió a mostrar su mejor faceta tal como había sucedido en Montreal hace varias semanas. Si bien había sufrido un accidente en el cierre de la clasificación, el as de Red Bull salió del quinto cajón en la grilla de partida y su buena largada le permitió colocarse tercero en cuestión de segundos.

Fue ahí cuando comenzó su duelo con Lewis Hamilton, quien marchaba segundo con su Ferrari y aspiraba a alcanzar a George Russell, el poleman del fin de semana en el Red Bull Ring. Como una reedición de la rivalidad que mantuvieron en 2021, el piloto neerlandés inició una lucha con el británico que tuvo su punto culminante en la vuelta 11, momento en el que se dio el primer cruce entre ambos.

Y es que el tetracampeón del mundo concretó el rebase en la curva 3, pero el de Ferrari le devolvió la maniobra en la curva siguiente, por lo que Max intentó recuperar el segundo puesto en la sexta curva. No obstante, el siete veces campeón de la F1 fue más al límite, sacando provecho a tener el coche adelante y fue sobre el piano, lo que le dejó poco margen al RB22, que se fue con dos ruedas sobre la grava.

Como consecuencia, Verstappen mostró su enojo a través de la radio y advirtió al equipo que debía investigarse la acción del inglés por una sanción, un pedido que llegó a oídos de Hamilton. Apenas unos instantes después de la radio del neerlandés, Ferrari se lo comunicó a su piloto y este reaccionó sacando su chapa de campeón: “Fue por el exterior. No esperas ir por el exterior de un campeón. Yo no esperaría ir por el exterior de él allí y mantener la trazada”.

No conforme con eso, Hamilton aseguró que tuvo un correcto accionar para evitar un incidente y dejó la responsabilidad del otro lado: “Él estaba detrás en el vértice y, por lo tanto, debería haberse echado atrás, pero no lo hizo. Le dejé el espacio justo”. A pesar del calor del momento, Verstappen no volvió a quejarse al respecto en sus declaraciones postcarrera y se limitó a señalar la consecuencia que tuvo en el resultado final de la carrera.

“Estaba cerrando la brecha incluso después de las batallas que tuve con Lewis. Estuvo bien, pero nos hizo perder bastante tiempo”, afirmó el piloto de Red Bull. Cabe mencionar que Max cruzó la línea de meta en el segundo lugar a tan solo 1.6 segundos de Russell, quien obtuvo su segunda victoria en la temporada y volvió a meterse en la lucha por el campeonato con su compañero, Kimi Antonelli.

Hamilton terminó en el quinto lugar en Austria.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Austria