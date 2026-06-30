Impuesto a las Ganancias: a partir de qué sueldo paga en ARCA en julio 2026

Ganancias: cuándo empiezo a pagar a ARCA

Los trabajadores en relación de dependencia tendrán un nuevo piso para el pago del Impuesto a las Ganancias desde los salarios de julio de 2026. La actualización surge del mecanismo semestral previsto por la legislación vigente, que ajusta los mínimos no imponibles y las deducciones personales en función de la inflación acumulada durante el primer semestre del año.

Con este cambio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará nuevos valores que modificarán el universo de empleados alcanzados por el tributo.

A partir de qué sueldo se paga Ganancias en julio de 2026

Las estimaciones privadas indican que la inflación acumulada entre enero y junio rondará el 17%, porcentaje que servirá como referencia para actualizar el esquema del impuesto. De acuerdo con esas proyecciones, los ingresos a partir de los cuales comenzará a tributar un trabajador serán los siguientes:

Trabajador soltero (sin cargas de familia)

Sueldo bruto estimado: $3.495.000

Sueldo neto aproximado: $2.900.000

Quienes superen ese ingreso comenzarán a sufrir retenciones del Impuesto a las Ganancias.

Trabajador casado, sin hijos

Sueldo bruto estimado: $4.062.000

Sueldo neto aproximado: $3.371.000

El mayor piso responde a la deducción prevista para el cónyuge o conviviente sin ingresos superiores al límite establecido por la ley.

Trabajador casado con dos hijos

Sueldo bruto estimado: $4.644.000

Sueldo neto aproximado: $3.847.000

Las deducciones por hijos elevan el mínimo a partir del cual corresponde pagar el impuesto.

Cómo sé si pago Ganancias de ARCA

Cómo funciona la actualización

El esquema vigente establece que los mínimos no imponibles, las deducciones personales y las escalas del impuesto se actualizan dos veces por año utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El objetivo es evitar que las recomposiciones salariales destinadas a compensar la inflación provoquen que más trabajadores queden alcanzados por el tributo únicamente por el aumento nominal de sus ingresos.

Qué pasa con el aguinaldo

El cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) suele generar dudas entre los trabajadores alcanzados por Ganancias. Para evitar que el pago del aguinaldo genere un salto en las retenciones, las empresas aplican mecanismos de prorrateo previstos por la normativa vigente, distribuyendo su impacto a lo largo del año.

Los empleados pueden informar deducciones mediante el sistema SIRADIG-Trabajador de ARCA para reducir la carga tributaria.

Entre los principales conceptos deducibles se encuentran:

Cónyuge e hijos a cargo.

Medicina prepaga y gastos médicos.

Alquiler de vivienda.

Intereses de créditos hipotecarios.

Remuneraciones y aportes del personal de casas particulares.

Seguros de vida y retiro.

La correcta carga de estas deducciones puede elevar el mínimo individual y disminuir el monto de las retenciones mensuales.

Impuesto a las Ganancias: cómo sé si pago Ganancias

ARCA prorrogó los vencimientos

Además de la actualización del impuesto, ARCA extendió los plazos para cumplir con las principales obligaciones tributarias del período fiscal anterior.

El nuevo cronograma establece: