Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Austria

Mercedes volvió a la victoria en Austria.

Después de la victoria de Lewis Hamilton que interrumpió el dominio de Mercedes en Barcelona, la escudería alemana ha vuelto a mostrar su poderío este fin de semana en la casa de Red Bull. George Russell había conseguido la pole este sábado en una polémica clasificación en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, en la que Max Verstappen sufrió un accidente justo antes de que el británico marque su tiempo para quedar primero en la grilla.

Sin sanciones por parte de los comisarios a pesar de la bandera amarilla, el piloto británico salió delante de todos en el Red Bull Ring, donde tuvo una buena largada que le permitió mantenerse delante de los Ferrari. Justamente la escudería italiana ha sido la gran perdedora de la cita en Spielberg, no por no haber sumado puntos, sino por haber quedado fuera del podio con Hamilton quinto y Charles Leclerc octavo.

Por su parte, Mercedes celebró por duplicado con la victoria de Russell, que se impuso con un tiempo de 1:26:37.979, mientras que Andrea Kimi Antonelli (+1.986s) terminó tercero después de haber sido uno de los candidatos al triunfo en el desarrollo de la carrera. El podio lo completó Verstappen (+1.611s) en el segundo lugar, de manera que Red Bull mostró una notable mejoría este fin de semana, sobre todo considerando que Isack Hadjar terminó sexto.

Otro equipo que sumó con sus dos pilotos ha sido McLaren, con Oscar Piastri en el cuarto puesto y Lando Norris en el séptimo, un resultado que deja un sabor agridulce en los campeones defensores. A esto se suma que Racing Bulls, la filial de Red Bull, también tuvo a Liam Lawson y Arvid Lindblad para cerrar el Top-10, de manera que la escudería italiana volvió a acercarse a Alpine en la tabla de constructores.

Y es que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se quedaron afuera de la zona de puntos, misma situación que pasaron los pilotos de Audi, Haas, Williams y Aston Martin. Mención aparte se merece el caso de Cadillac, que tampoco sumó este fin de semana, pero se vio forzado a retirar sus dos coches al inicio de la carrera por sobrecalentamiento, a tal punto que el MAC-26 de Valtteri Bottas debió ser rociado con matafuegos en el boxes.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Austria 2026

Mercedes: 302 puntos. Ferrari: 204. McLaren: 159. Red Bull: 115. Alpine: 57. Racing Bulls: 44. Haas: 21. Williams: 11. Audi: 2. Aston Martin: 1. Cadillac: 0.

Así quedó el podio en el Red Bull Ring.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

Tras el GP de Austria, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Silverstone, donde se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña entre el 3 y 5 de julio por la novena fecha. A continuación, los días y horarios: