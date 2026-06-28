El desesperado reclamo de Colapinto a Alpine desde el auto por radio, en Austria: "No tengo"

El pedido de auxilio de Colapinto a Alpine desde el auto en Austria.

Una vez más, Franco Colapinto le hizo un enérgico reclamo a Alpine en plena carrera, en esta oportunidad durante el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años le habló directamente al equipo desde el monoplaza apenas consumada la floja largada, en la que pasó de 16° a 21° luego de la primera curva.

"¡No tengo potencia!", disparó el ex Williams desde dentro del débil coche de la escudería francesa. "¡No tengo boost (impulso electrónico)!", les recriminó al instante. Sin embargo, no todo terminó allí y siguió: "No tengo agarre en la parte trasera...". "Necesitamos que lo manejes lo mejor que puedas, sé que estás dando lo mejor de vos", le respondió desde los boxes el ingeniero de pista británico Stuart Barlow.

El resumen de la carrera de Colapinto en Austria

El corredor albiceleste tuvo una mala largada, ya que pasó del 16° al 21° lugar tras la primera curva, donde tuvo problemas por un leve choque con el Cadillac de Sergio "Checo" Pérez. Luego recuperó dos posiciones, aunque a través de la radio le dijo al equipo que el auto no estaba bien y que le faltaba potencia. En la vuelta 22 de las 71 totales, el bonaerense paró por primera vez y colocó neumáticos duros.

Con el transcurrir de los giros, el bonaerense se fue acomodando y ganando ritmo en velocidad, aunque ya estaba tan lejos desde el principio que se le hizo casi imposible luchar realmente por el top diez. En la vuelta 48, Colapinto se detuvo por segunda vez en los pits pero casi nada cambió: la irregularidad continuó en el monoplaza rosa y finalmente "Fran" fue 15°. Para colmo, Gasly tampoco pudo sumar y culminó 13°.

Las posiciones finales del GP de Austria 2026 de la F1

George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Kimi Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Liam Lawson (Racing Bulls). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi). Nico Hülkenberg (Audi). Pierre Gasly (Alpine). Oliver Bearman (Haas). Franco Colapinto (Alpine). Esteban Ocon (Haas). Alexander Albon (Williams). Fernando Alonso (Aston Martin).

* Abandonaron Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz Jr. (Williams), Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) y Valtteri Bottas (Cadillac).

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 5 de julio de 2026 a las 11 horas de Argentina, con el GP de Gran Bretaña en Silverstone (Inglaterra). La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?