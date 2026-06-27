Quién es el árbitro de Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: de qué nacionalidad es István Kovács

El árbitro estará presente en Argentina vs Jordania.

La Selección Argentina afrontará un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Jordania por la última fecha de la fase de grupos. Más allá de la expectativa que genera el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que logró vencer por goleada 3 a 0 a Argelia, en tanto que en el segundo partido le ganó por 2 a 0 Austria, lo que le aseguró la clasificación al conjunto albiceleste, con hambre de poder seguir avanzando.

En esta oportunidad, la FIFA eligió a István Kovács para impartir justicia en el compromiso entre argentinos y jordanos. Se trata de un árbitro con amplia experiencia internacional, habituado a dirigir partidos de máxima exigencia tanto en competiciones europeas como en torneos organizados por el máximo organismo del fútbol mundial. Su nombre ya es conocido entre jugadores, entrenadores y aficionados por haber estado presente en algunos de los encuentros más importantes de los últimos años.

Quién es István Kovács y dónde nació

István Kovács es de nacionalidad rumana. Nació el 16 de septiembre de 1984 en Carei, una ciudad ubicada en el noroeste de Rumania, y desde hace varios años forma parte del grupo de árbitros internacionales de la FIFA. A lo largo de su carrera dirigió encuentros de gran relevancia en la UEFA Champions League, la Europa League y la Eurocopa, lo que le dio mucho roce internacional y la chance de ser uno de los árbitros elegidos para el Mundial 2026.

El antecedente del partido entre Barcelona y Atlético Madrid

Uno de los antecedentes más recordados de Kovács tuvo lugar cuando fue designado para dirigir un enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un partido en el que quedó en el ojo de la tormenta por algunas decisiones que terminaron siendo importantes para inclinar la balanza en una serie en la que pasó el "Colchonero" a semifinales.

El juez quedó en el centro de la polémica.

El árbitro rumano quedó en el centro de la polémica por varias decisiones que generaron fuertes protestas del conjunto catalán. La acción más discutida se produjo cuando el defensor Marc Pubill tocó la pelota con la mano dentro del área tras una jugada iniciada por el arquero Juan Musso. Los jugadores y el cuerpo técnico del Barcelona reclamaron penal y una posible segunda tarjeta amarilla para el futbolista del Atlético, pero Kovács dejó seguir el juego y el VAR no intervino.

Además, otra decisión que generó controversia fue la expulsión de Pau Cubarsí. Inicialmente, Kovács mostró tarjeta amarilla al defensor del Barcelona por una infracción sobre Giuliano Simeone cuando este avanzaba hacia el arco rival. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, modificó su decisión y mostró la tarjeta roja directa.