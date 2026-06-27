Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde vs. Colombia en el Mundial 2026

Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde vs. Colombia en el Mundial

La Selección de Portugal enfrenta a Colombia en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el objetivo de concretar su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo K. El combinado luso que cuenta con Cristiano Ronaldo como máxima figura sabe que necesita un triunfo para quedar en la cima de su zona este sábado 27 de junio a las 20.30 horas de Argentina ya que un empate no le servirá.

Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Colombia en el Mundial 2026

Actualmente, el conjunto europeo acumula 4 puntos, producto de un empate 1 a 1 contra Congo y la goleada a Uzbekistán por 5 a 0. A su vez, está dos puntos abajo del conjunto cafetero que suma seis y ya están clasificados más allá de que pueden quedar segundos. Por otro lado, los uzbekos y los congoleños se jugarán todo por el tercer puesto de la zona para también tratar de avanzar a la siguiente ronda.

Si Portugal pierde:

Quedará segundo en el Grupo K detrás de Colombia, siempre y cuando Congo no triunfe ante Uzbekistán por goleada, lo iguale en puntos y lo supere en diferencia de gol. En caso de que suceda esto último, los lusos quedarían en tercer lugar.

Si Portugal gana:

Clasificará a 16avos de final como líder del Grupo K por encima de Colombia. Congo y Uzbekistán definirán el tercer puesto entre ellos ya que no podrán alcanzar a los colombianos que avanzarán como segundos.

Si Portugal empata:

Clasificará a 16avos de final como segundo del grupo por detrás de Colombia.

Portugal enfrenta a Colombia en busca de la clasificación a 16avos del Mundial 2026

Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el equipo luso y el combinado cafetero tendrá lugar este sábado 27 de junio desde las 20.30 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del australiano Alireza Faghani y la transmisión será a través del canal DSports, además de la plataforma Paramount+.

A la misma hora, se desarrollará el cruce entre Congo y Uzbekistán en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, duelo que saldrá por la pantalla de TyC Sports, TyC Sports 2, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports en el que el alemán Felix Zwayer impartirá justicia.

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