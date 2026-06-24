Cómo influye el Mundial 2026 en las relaciones de pareja, según la psicología.

Cada cuatro años, millones de personas reorganizan horarios, postergan compromisos y convierten partidos de fútbol en verdaderos acontecimientos familiares. El Mundial no solo altera rutinas laborales o sociales, también impacta de lleno en la vida de pareja.

Un relevamiento realizado en 2026 entre 3.000 aficionados al fútbol que se encontraban en pareja reveló que el 57% elegiría ver un partido importante del Mundial antes que tener una salida romántica. Además, el 35% aseguró que espera pasar menos tiempo con su pareja durante el torneo y los encuestados proyectaron una caída promedio del 22% en la intimidad durante las semanas mundialistas.

Aunque se trata de una encuesta y no de una investigación académica, los resultados reflejan algo que psicólogos y terapeutas observan con frecuencia. Durante los grandes eventos deportivos se produce una redistribución temporal de la atención y de las prioridades.

"La pasión deportiva activa mecanismos emocionales similares a los de otras experiencias significativas. El hincha siente que participa de algo más grande que él mismo y eso puede desplazar momentáneamente otras actividades cotidianas", explican especialistas en psicología del deporte.

La otra cara: compartir la pasión también fortalece vínculos

No todo son conflictos. Diversas investigaciones muestran que las experiencias compartidas generan sensación de pertenencia y fortalecen los lazos afectivos.

Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships encontró que consumir contenidos audiovisuales juntos puede mejorar la calidad de la relación, especialmente cuando las parejas tienen pocos espacios de socialización compartidos. Los investigadores observaron que las actividades mediáticas compartidas funcionan como una experiencia colectiva capaz de reforzar la conexión emocional.

Durante los grandes eventos deportivos se produce una redistribución temporal de la atención y de las prioridades.

En términos prácticos, ver los partidos juntos, comentar jugadas, celebrar goles o sufrir derrotas puede transformarse en una actividad de unión más que de conflicto. No es casual que durante los Mundiales proliferen reuniones familiares, encuentros con amigos y hasta historias de amor vinculadas al torneo.

La ciencia también demuestra que el fútbol genera respuestas emocionales reales en el organismo. Investigaciones recientes realizadas con dispositivos que monitorean frecuencia cardíaca y niveles de estrés detectaron que los hinchas experimentan picos fisiológicos significativos durante los encuentros decisivos. Los datos muestran aumentos de excitación emocional desde el inicio de los partidos y nuevos momentos de activación en instancias clave del juego.

Esa intensidad ayuda a explicar por qué algunas discusiones de pareja durante el Mundial no tienen tanto que ver con el fútbol en sí, sino con estados emocionales más elevados, ansiedad, frustración o euforia.

Cómo evitar que el Mundial genere conflictos

Los terapeutas coinciden en que la clave está en la negociación previa y en las expectativas realistas.

Algunas recomendaciones habituales incluyen:

Acordar con anticipación qué partidos son realmente importantes.

Reservar momentos exclusivos para la pareja fuera del calendario futbolero.

Evitar que el teléfono o las transmisiones interfieran constantemente en espacios compartidos.

Respetar los intereses de ambos, incluso cuando uno no sea aficionado al fútbol.

Reconocer cuándo la pasión deportiva está generando niveles excesivos de irritabilidad o tensión.

El Mundial puede convertirse tanto en una fuente de conflicto como en una oportunidad para fortalecer vínculos. Todo depende de cómo se gestione esa pasión que, durante un mes, parece capaz de detener el mundo y ocupar el centro de la conversación de millones de personas.