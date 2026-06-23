Mundial 2026: cómo disfrutar cada partido sin poner en riesgo la salud, según especialistas

El Mundial 2026 empezó con todo y los argentinos solemos vivirlo con intensidad. Entre los cambios de rutina, el estrés, los excesos de comida y las largas horas frente a las pantallas, las personas que siguen la Copa del Mundo pueden afectar de manera negativa su estado físico y mental. Por eso, los especialistas recomiendan prestarle atención a ciertos hábitos básicos para alentar a la Selección Argentina sin descuidar la salud.

Cómo podés disfrutar cada partido sin poner en riesgo la salud, según un especialista

Durante los partidos de la Copa del Mundo, los hinchas suelen reunirse en familia o con amigos para comer algo rico y compartir juntos los partidos de la Scaloneta. Sin embargo, quienes siguen otros encuentros pueden llegar a dormir menos horas, comer distinto, pasar mucho tiempo sentados o terminar con dolores musculares y la sensación de estrés acumulado. En ese contexto, el Dr. Francisco Albornoz, médico clínico del CMC Santiago del Estero de Boreal Salud (MP 1086), recomendó "disfrutar los partidos sin abandonar hábitos básicos".

Entre los hábitos claves están cuidarse en las comidas, evitar excesos de alcohol y dormir bien

En diálogo con El Destape, el especialista aconsejó mantener los siguientes hábitos para cuidarse:

Intentar mantener horarios de sueño estables.

No reemplazar comidas clave por snacks o comida rápida .

. Mantenerse bien hidratados y moderar el consumo de alcohol y bebidas energizantes , que suelen aumentar durante este tipo de eventos.

, que suelen aumentar durante este tipo de eventos. Realizar algo de actividad física todos los días, aunque sean caminatas de 30 minutos.

Sin embargo, hay un factor que no se puede manejar del todo: el estrés y la tensión durante momentos definitorios. "Los partidos decisivos generan una respuesta fisiológica real: el organismo libera adrenalina y cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, esto puede ser más intenso en personas con antecedentes cardiovasculares o cuadros de ansiedad", explicó el especialista.

“Para reducir el impacto, es recomendable limitar el exceso de cafeína, realizar respiraciones profundas durante los momentos de mayor tensión y, sobre todo, recordar que el cuerpo no distingue del todo entre una amenaza real y una situación emocionalmente intensa”, advirtió el especialista.

¿Es normal tener la sensación de "vacío" después del Mundial 2026? De qué se trata

De acuerdo al especialista, muchas personas experimentan después de la Copa del Mundo "una especie de 'síndrome post Mundial'". "A nivel físico pueden aparecer cansancio acumulado, trastornos del sueño, aumento de peso o molestias digestivas relacionadas con cambios en la alimentación y el descanso", explicó.

Mientras que en lo emocional, muchas personas pueden sentir "una sensación de vacío, tristeza o desmotivación", ya que es un evento que siguieron intensamente durante varias semanas. El médico aseguró que "es una reacción normal" porque desaparece una fuente importante de entusiasmo y expectativa.