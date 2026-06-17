Una nutricionista advirtió sobre los riesgos de comer una picada en pleno Mundial 2026. La clave está en elegir alimentos frescos, sumar fibra, proteínas y grasas saludables, y moderar las porciones.

Según las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, una alimentación equilibrada debe priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos mínimamente procesados, mientras que los productos de copetín industriales, fiambres y bebidas azucaradas deberían consumirse con moderación o evitarse.

Sin embargo, durante eventos deportivos como la Copa del Mundo, es habitual que la picada gane presencia en la mesa de los argentinos. No faltan el salame, el queso, el jamón y otros snacks salados, pero hay que estar "atentos".

El peligro de comer embutidos todos los días

“Todos sabemos que los fiambres no son alimentos sanos”, aseguró la nutricionista Nadia Hrycyk en diálogo con LN+. “Lo más peligroso de las carnes procesadas, que es el segmento donde se ubican los fiambres, es la cantidad de colorantes y conservantes”, explicó la especialista.

Y graficó que “si todos los días consumo al menos 50 gramos, la incidencia de contraer cáncer de colon o recto es mucho mayor”. Este dato coincide con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señaló que este tipo de carnes se encuentra en el grupo 1 con mayor evidencia científica de alimentos que producen cáncer.

En el mismo segmento se encuentran el tabaco y el asbesto. “El compuesto principal que está relacionado con la aparición de la enfermedad son las nitrosaminas, que es lo que también permite que este tipo de carnes tenga esa apariencia rosácea”.

"Todo depende de la frecuencia con la cual comamos una picada. Si todos los días comemos fiambre, es más peligroso", sostuvo sobre la clave que podría desequilibrar la balanza.

¿Cómo armar una picada saludable?

Una picada saludable puede armarse con una base de vegetales:

Bastones de zanahoria.

Apio.

Pepino.

Tomates cherry.

Morrón en tiras.

Para dip principal se puede preparar un hummus de garbanzos casero: garbanzos cocidos, limón, ajo, aceite de oliva y especias. La legumbre aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que el aceite de oliva suma grasas saludables.

A la picada también se pueden sumar proteínas y lácteos:

Cubos de queso magro.

Huevos duros cortados en mitades.

Yogur natural para preparar salsas livianas.

En cuanto a las grasas saludables, se pueden sumar: aceitunas, mix de nueces, almendras y pistachos sin sal agregada. Los frutos secos aportan proteínas, fibra, vitamina E y grasas insaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular. Los especialistas recomiendan una porción aproximada de un puñado por persona.

Por último, en cuanto a las bebidas, se puede sumar: