El gobierno nacional informó que una cápsula radiactiva fue robada de un centro médico de Rosario y encendió las alarmas de la ciudad santafesina. El elemento sustraído contiene una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, la misma que inició la tragedia radiactiva en Goiania, Brasil, en 1987.

Aunque desde la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) señalaron que en este caso "el riesgo radiológico es muy bajo". El organismo explicó que este martes 16 de junio, un usuario autorizado para el uso de material radiactivo denunció "la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137", empleada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear.

El faltante fue detectado en un centro médico ubicado en Rioja al 1500, en pleno centro de Rosario. Las autoridades confirmaron que se robaron una "fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente" que se encontraba "dentro de su blindaje correspondiente".

Cómo es el Cesio-137 que robaron en Rosario

A modo ilustrativo, la ARN mostró unas fotos del pequeño recipiente blanco de plástico que contiene un gel en su interior y una etiqueta con el símbolo radiactivo en rojo y la leyenda "Comisión Nacional de Energía Atómica República Argentina".

También compartieron fotos de la cápsula de plomo en la que estaba guardado el envase plástico con el cesio-137. Si bien las autoridades aseguraron que "el riesgo radiológico es muy bajo", advirtieron que "en caso de encontrarla, no la toque ni manipule".

Según informaron medios locales, el faltante fue advertido por uno de los empleados del lugar cuando se disponían a calibrar uno de los equipos. La última vez que habían utilizado el Cesio-137 fue el viernes 12 de junio, por lo que estiman que el robo se produjo el fin de semana largo.

El antecedente más grave en América Latina ocurrió en septiembre de 1987 en la ciudad de Goiânia, Brasil, cuando una fuente médica en desuso fue retirada de un hospital abandonado. En aquella oportunidad, la manipulación civil del elemento provocó la muerte de cuatro personas y afectó la salud de decenas de ciudadanos.

Dónde llamar si encontrás el material radioactivo

Además, indicaron los números del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas. En caso de encontrar alguno de los elementos robados, se deberán comunicar al: 011-1544718686; 011-1544703839 y 011-1544214581.