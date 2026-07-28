La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine volvieron a protagonizar un cruce vía redes. La ex cosplayer la responsabilizó del último aumento de la dieta de los senadores, mientras que la titular de la Cámara alta salió a responderle, con rechazo a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluido.

"En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política", lanzó Lemoine a través de su cuenta de X.

La ex cosplayer resposabilizó a Villarruel por un nuevo aumento de los senadores, pese a que este está atado a la paritaria de los trabajadores del Senado. Si bien la Vice decretó el congelamiento de dos aumentos, en el inicio de su período como titular del Senado, a partir de ahí lo dejó en manos de los senadores.

Un usuario de X le señaló a Lemoine que no era responsabiilidad de Villarruel. La Vice acotó a este mensaje: "Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros".

Además del dardo a Lemoine, Villarruel se desligó del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Ejecutivo espera que el Senado lo trate el 6 de agosto y que facilita la venta de tierras a extranjeros.

Lemoine respondió con una pirueta retórica para apuntar contra otra de sus enemigas. "Ahora entendí, ahí ví que Villarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a Marcela Pagano, CLARAMENTE", ironizó, para luego recordar que la hoy diputada del bloque Coherencia "era la que decía ser amiga de Javier (Milei) mientras lo TRAICIONABA intentando tomar la comisión de Juicio Político!"

"Claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier en 2021, yo no estuve en las listas de LLA). ES VERDAD VICTORIA TENEMOS QUE ARMAR MEJORES LISTAS PARA QUE NO SE NOS METAN KUKAS CAMUFLADOS COMO PAGANO O VOS!", cerró Lemoine.