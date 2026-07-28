Para mayores de los 60 años: el suplemento clave para una vejez más saludable, según la ciencia

La vejez llega para todos, pero hay formas de retrasar sus efectos y llevar una vida saludable, incluso después de los 60 años. Un estudio reveló que hay un suplemento dietético que puede ayudar a los adultos mayores a mantener su capacidad para realizar las tareas cotidianas a medida que envejecen: multivitamínicos diarios.

Cuáles son los beneficios de los multivitamínicos diarios

La Universidad de Augusta realizó un estudio durante tres años a 16.000 adultos de más de 60 años. El análisis evaluó los efectos de los Suplementos Multivitamínicos de Cacao (COSMOS), parte de los sujetos de estudio tomaron el multivitamínico diario, un suplemento de extracto de cacao, mientras que el resto solo tomaron placebos.

"Los efectos fueron más pronunciados entre los participantes con afecciones cardiovasculares preexistentes, en particular la estenosis carotídea, donde las mejoras alcanzaron niveles considerados clínicamente significativos", detalló Bayu B. Bekele, investigador postdoctoral del estudio en declaraciones a Newsweek.

El suplemento multivitamínico puede ayudar a enfrentar las afecciones cardiovasculares preexistentes

Durante el estudio se descubrió que los participantes que tomaban multivitamínico diario mostraron menos síntomas cardiovasculares, como disminución de fatiga y dificultades para respirar. Además, un estado de salud funcional general ligeramente mejor en comparación con quienes no los tomaron.

Entre las revelaciones más importantes de la investigación, se destacó que incorporar el multivitamínico diario puede ser un complemento útil para tener un mayor bienestar físico a medida que se envejece. Además, facilitar la realización de actividades cotidianas como vestirse, bañarse, caminar, subir escaleras, trotar y hasta realizar las tareas del hogar.

En quiénes puede presentar un verdadero cambio

De acuerdo al investigador Bekele, el multivitamínico diario podría ser un complemento útil y de bajo riesgo para un estilo de vida saludable. "Podría favorecer el bienestar físico a medida que envejecen, aunque no sustituye una buena alimentación ni el ejercicio", aclaró.

En ese sentido, remarcó que es un buen suplemento para las personas que experimentan fatiga, dificultad para respirar o hinchazón en los pies. Aunque siempre es clave consultar con un médico antes de incorporarlos a la dieta diaria.