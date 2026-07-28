El destino turístico riojano que ofrece 14 novedades turísticas en un solo lugar: dónde está y qué visitar

El Parque Nacional Talampaya se consolida como uno de los destinos más completos de La Rioja al concentrar 14 propuestas turísticas en un mismo lugar. Durante estas vacaciones de invierno, quienes visiten el emblemático sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO podrán elegir entre excursiones tradicionales, caminatas, recorridos en bicicleta y experiencias especiales para descubrir el paisaje desde distintas perspectivas.

El jefe de guardaparques, José Gallo, destacó en diálogo con medios locales que la diversidad de actividades permite que cada visitante encuentre una opción acorde a sus intereses y al tiempo disponible para recorrer el parque: "Hoy el Parque Nacional tiene cerca de 14 propuestas, 14 formas de visita concentradas en distintos prestadores de servicios".

La excursión más elegida continúa siendo el tradicional recorrido vehicular por el Cañón de Talampaya, a cargo de la empresa Volterra SRL. Se trata del circuito de las cuatro estaciones, con una duración aproximada de dos horas y media, que permite conocer algunos de los paisajes más representativos del parque.

Un atractivo para todo el público

"El principal prestador es Volterra SRL, que tiene la excursión clásica al Cañón de Talampaya, la de cuatro estaciones, de dos horas y media, que es la básica", señaló Gallo. A esa propuesta se suman alternativas orientadas al turismo activo, como los trekkings hacia Los Balcones, las caminatas por Cajones de Shimpa, recorridos en bicicleta y salidas especiales al atardecer o durante las noches de luna llena.

"Uno puede complementar la excursión vehicular con un trekking, hacer una caminata al sector de Los Balcones o a Cajones de Shimpa. También hay trekking, bicicletas e incluso caminatas al atardecer y excursiones de luna llena", detalló.

Estas actividades tienen una duración de entre cuatro y cinco horas, según el circuito elegido. Otro de los atractivos de Talampaya es que permanece abierto los 365 días del año, lo que permite planificar la visita en cualquier momento. "Los horarios son a partir de las 8:30 todos los días. El parque no cierra por ningún motivo", remarcó el jefe de guardaparques.

Beneficios para los riojanos

El ingreso al Parque Nacional tiene un valor de 8.000 pesos para los residentes de La Rioja, mientras que jubilados y menores se encuentran exentos del pago del derecho de acceso. Además, quienes viven en la provincia acceden a importantes descuentos en las excursiones.

"Las excursiones de Volterra tienen un descuento del 50% para los riojanos. Hoy rondan entre los 35.000 y 38.000 pesos, dependiendo del recorrido. Además, las propuestas de caminatas y bicicletas también ofrecen descuentos para residentes", indicó Gallo.

Con una oferta que combina naturaleza, aventura, historia y paisajes únicos, Talampaya vuelve a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos de La Rioja para estas vacaciones de invierno, con propuestas pensadas para toda la familia y opciones que permiten vivir el parque de distintas maneras en una sola visita.