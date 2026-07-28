Dirigida por John Dahl y escrita por Clay Tarver junto con J. J. Abrams, la producción combina tensión psicológica, persecuciones y un antagonista que permanece oculto durante gran parte del relato

Netflix volvió a poner en primer plano Frecuencia mortal, un thriller de suspenso estrenado en 2001 y protagonizado por Paul Walker, Steve Zahn y Leelee Sobieski. Con una historia ambientada en las rutas de Estados Unidos, la película se convirtió con el paso de los años en un título de culto para los fanáticos del género y ahora puede volver a verse a través de la plataforma de streaming.

Dirigida por John Dahl y escrita por Clay Tarver junto con J. J. Abrams, la producción combina tensión psicológica, persecuciones y un antagonista que permanece oculto durante gran parte del relato, un recurso que contribuye a mantener el suspenso hasta el desenlace.

¿De qué se trata "Frecuencia mortal"?

La historia sigue a Lewis Thomas, un estudiante universitario que decide recorrer miles de kilómetros para reencontrarse con Venna, una amiga de la que está enamorado. Antes de llegar a destino pasa a buscar a su hermano Fuller, quien lo convence de comprar una radio CB para comunicarse con camioneros durante el viaje.

Como parte de una broma, ambos se hacen pasar por una mujer y establecen contacto con un camionero conocido como Rusty Nail. Sin embargo, lo que comienza como un juego inocente toma un giro inesperado cuando el conductor descubre el engaño y decide perseguirlos para vengarse.

A partir de ese momento, los protagonistas quedan atrapados en una carrera desesperada por escapar de un enemigo del que apenas conocen su voz, mientras atraviesan carreteras solitarias, moteles y estaciones de servicio. La identidad de Rusty Nail permanece envuelta en el misterio durante casi toda la película, lo que incrementa la tensión y convierte a la incertidumbre en uno de los principales elementos del relato.

Con una duración de 97 minutos, Frecuencia mortal evita recurrir a efectos especiales espectaculares y apuesta por una narración basada en el suspenso, la sensación de amenaza constante y el aislamiento de los protagonistas.

Ficha técnica de "Frecuencia mortal"