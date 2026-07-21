El oeste riojano gana turistas: el PreViaje Riojano impulsa un 70% de ocupación en vacaciones

En el marco de las políticas públicas que impulsa el gobierno de Ricardo Quintela, el PreViaje Riojano ya confirmó un 70% de ocupación hotelera en vacaciones de invierno en una zona clave turística. Desde la Cámara Hotelera local destacaron que las reservas permiten proyectar una temporada invernal aún más intensa durante las próximas semanas.

"Ahora se está manteniendo en un 70% de ocupación hotelera. El escenario está muy bien y se está esperando que a partir del lunes comience la temporada fuerte con la llegada de toda la gente de Buenos Aires", explicó a Radio La Torre, el representante de la cámara de Villa Unión, Carlos Francés, quién también celebró los resultados del último fin de semana largo con niveles de ocupación cercanos al 95%.

La capacidad hotelera se encuentra prácticamente cubierta y la oferta extrahotelera, integrada por departamentos y viviendas destinadas al alojamiento turístico, permite ampliar la disponibilidad para recibir a los visitantes que llegan a la región.

Perfil turístico

Francés explicó que el sector debió adaptarse a las transformaciones del mercado turístico y a la disminución de algunos segmentos tradicionales, como los contingentes organizados y los grupos de jubilados que históricamente recorrían la región. Frente a este escenario, se fortalecieron las acciones de promoción para atraer visitantes de distintas provincias tales como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El referente hotelero señaló que se trata de un turista con un perfil diferente, que en muchos casos viaja en vehículo propio y aprovecha la estadía para recorrer distintos destinos del interior riojano. Entre los principales atractivos que explican el buen desempeño turístico, Francés destacó el corredor del oeste riojano, que integra destinos como Laguna Brava, el Parque Nacional Talampaya, la Quebrada del Yeso, el Cañón del Triásico, la Cuesta de Miranda y distintos circuitos de Famatina.

"Laguna Brava es lo que más se está vendiendo y lo que más está sorprendiendo", aseguró, al tiempo que resaltó el crecimiento de las propuestas vinculadas al turismo de naturaleza y aventura, como las caminatas y recorridos en la Reserva Municipal de Banda Florida. Según explicó, muchos visitantes descubren por primera vez la diversidad de paisajes y experiencias que ofrece la región, lo que fortalece el posicionamiento de Villa Unión como uno de los principales destinos turísticos de La Rioja.

El turismo gana protagonismo en la economía regional

Francés sostuvo que el turismo se consolidó como la principal actividad económica de la zona, en un contexto donde otras producciones tradicionales, como la vitivinicultura y la olivicultura, atraviesan un período de menor dinamismo. "Las otras actividades se han achatado, como la producción de la vid y los olivos. Lo que ha crecido fuertemente es el turismo", afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre el sector privado, los municipios y el Gobierno provincial para potenciar el desarrollo del corredor turístico del oeste riojano y consolidar la actividad como motor económico. "Vamos a estar ofreciendo una Rioja con una cordillera hermosamente blanca", expresó.

La posibilidad de disfrutar de paisajes nevados en la cordillera aparece como un atractivo adicional para quienes elijan visitar Villa Unión durante la segunda etapa de las vacaciones de invierno, en una temporada que el sector espera cerrar con niveles de ocupación aún superiores a los actuales.