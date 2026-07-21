Nicolás Otamendi llega a River y estaría ante Barracas Central: todo lo que se sabe

Nicolás Otamendi en la firma de contrato con River.

Nicolás Otamendi se convirtió antes de disputar el Mundial 2026 en nuevo refuerzo de River Plate. Equipo del que es hincha confeso y en donde intentará aportar toda su experiencia, en un club en donde recientemente se fue Franco Armani, en el cual meses atrás se habían ido otros caudillos como Enzo Pérez, y en el que el club busca tener una voz de mando y jerarquía para los más jóvenes.

En ese sentido, el defensor que viene de ser subcampeón del mundo con la Selección Argentina reúne esas condiciones y también aporta presente, después de una temporada con continuidad en Benfica y habiendo demostrado su vigencia las veces que le tocó entrar a la Copa del Mundo, que supo ganar en el año 2022. Y para Otamendi el desafío asumido en River, donde firmó contrato hasta diciembre de 2027, tendrá una rápida prueba.

Otamendi de chico con la camiseta de River, en una de las fotos que compartió en redes.

¿Juega Nicolás Otamendi en River vs. Barracas Central?

Luego de lo que fue el duro golpe frente a Aldosivi por Copa Argentina, el semestre para River comienza con mucha presión y la necesidad de comenzar con el puie derecho en el torneo Clausura, donde debuta el sábado a las 19:15 frente a Barracas Central en el Monumental. Y Nicolás Otamendi tiene decidido no tomarse vacaciones y estar a disposición para jugar el partido, si así "Chacho" Coudet lo requiere.

Una muestra de amor por el club del zaguero central, que se puede adaptar a jugar tanto de primer como de segundo marcador, algo que mostró infinidad de veces en la Selección. "Como todos saben, soy hincha. La decisión fue fácil, obviamente. Pero en mi caso, el Chacho tuvo la disponibilidad para llamarme ni bien asumió, o sea a las dos semanas, y me convenció. Me dio su apoyo y siempre es lindo cuando el entrenador te llama y te quiere. No tuve dudas de volver a la Argentina", expresó en su presentación el jugador.

El presente de Otamendi

A sus 38 años, fue el tercer jugador del plantel de Scaloni que llegó con más rodaje al Mundial (4.314’ en 49 encuentros con Benfica en la temporada). Demostró estar muy bien físicamente y en lo futbolístico. Y en la Copa del Mundo estuvo presente en siete de los ocho partidos de la Selección (solo no jugó vs. Cabo Verde), acumuló 243 minutos en cancha y fue una pieza importante ingresando para reemplazar a alguno de los centrales o formar línea de cinco y cerrar el juego.