La mujer que está acusada de asesinar a su hijo en la provincia de Misiones ya está en condiciones de ser indagada luego de que la última pericia psiquiátrica confirme que "comprende la criminalidad de sus actos". Este informe, elaborado por los peritos del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, determinó que la acusada posee las condiciones psicofísicas necesarias para llevar a cabo sus acciones y entender el alcance de lo que se le imputa. El trágico crimen de Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, ocurrió el 13 de julio cuando fue encontrado muerto dentro de su vivienda en la localidad misionera de Puerto Santa Ana. Tras el hallazgo del cuerpo del menor, la mujer de 30 años tuvo que ser internada debido a que presentaba lesiones de gravedad, lo que encendió las alarmas de que intentó suicidarse. Con el correr de los días, la mujer evolucionó favorablemente, por lo que quedó detenida a disposición de la Justicia.

La suspensión de la indagatoria y el nuevo informe forense

En un primer momento, se intentó concretar la declaración indagatoria, pero la misma se suspendió debido a su estado emocional, que los profesionales consideraron inestable para afrontar el proceso judicial. Sin embargo, tras un nuevo análisis y una evaluación más exhaustiva, los peritos del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia concluyeron que la acusada "comprende la criminalidad del acto cometido por el que se la acusa y posee las condiciones psicofísicas para llevar a cabo sus acciones". Este resultado es clave para el avance de la causa, ya que permitirá que el juez interviniente, Miguel Mattos, pueda proceder a indagar a la mujer en una audiencia que se espera para los próximos días. La defensa, por su parte, había solicitado nuevas pericias para evaluar su estado mental, pero el informe oficial despejó cualquier duda sobre su capacidad para declarar.

El resultado de la autopsia de Ilan

A la espera de la audiencia, también se dio a conocer el resultado de la autopsia de Ilan, en la cual se determinó que el niño sufrió una estocada en el cuello que le provocó un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre que resultó fatal. Este tipo de lesión, causada por un arma blanca, fue la causa directa de su muerte. Además, el informe forense reveló que el menor presentaba más lesiones de arma blanca y golpes en distintas partes del cuerpo, lo que indica que el ataque fue particularmente violento y que el niño habría sido sometido a un ensañamiento antes de perder la vida. Estos hallazgos suman elementos contundentes para la acusación y serán determinantes en la futura indagatoria de la mujer, quien ahora deberá responder ante la Justicia por el homicidio de su propio hijo.

El contexto del caso y la investigación

El caso de Ilan Mareco Vázquez conmocionó a la comunidad de Puerto Santa Ana y a toda la provincia de Misiones. El niño fue hallado sin vida en su vivienda el 13 de julio, y desde entonces la Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del crimen. La fiscalía a cargo de la investigación ha reunido pruebas que apuntan a la madre como la responsable del homicidio, aunque se espera que su declaración aporte más luz sobre lo ocurrido en el interior de la vivienda. Los investigadores también intentan determinar si hubo factores desencadenantes que llevaron a la mujer a cometer el crimen y si existían antecedentes de violencia en el hogar. Mientras tanto, la mujer permanece detenida y bajo observación, mientras los peritos continúan analizando los elementos recolectados en el lugar del hecho, incluyendo el arma blanca que habría utilizado para atacar a su hijo.