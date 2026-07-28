Los hutíes buscan imitar el control iraní de Ormuz en el mar Rojo, según ministra yemení

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de satélite muestra el estrecho de Bab el-Mandeb, mientras Irán amenaza con utilizar a sus aliados hutíes de Yemen para cerrar el paso de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo

El movimiento hutí de Yemen pretende replicar la estrategia iraní en el estrecho de Ormuz en ‌el mar Rojo, obstaculizando el ‌tráfico marítimo en Bab el-Mandeb, y se ha visto envalentonado por una respuesta internacional insuficiente, según dijo el lunes la máxima representante diplomática de Yemen.

"Los hutíes quieren imitar el modelo iraní, lo que provocaría el cierre de dos estrechos fundamentales, las puertas de entrada al golfo Pérsico ​y al mar Rojo", ⁠declaró la ministra de Asuntos Exteriores designada de Yemen, ‌Afrah al-Zouba, ante un pequeño grupo de periodistas ⁠en la embajada yemení en ⁠la capital saudita, Riad.

El mar Rojo se ha convertido en un nuevo frente en el conflicto iraní, ya que los hutíes ⁠han adoptado una estrategia de escalada contra Arabia Saudita lanzando ​misiles y drones contra el reino ‌y declarando un bloqueo a la ‌navegación saudita .

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Arabia Saudita ha respondido con ataques aéreos contra ⁠lo que, según afirma, eran instalaciones militares hutíes, y ha afirmado que protegerá la navegación comercial, acusando a los hutíes de servir a intereses extranjeros.

La escalada también amenaza ​con reavivar ‌el conflicto en Yemen, donde la guerra se cobró la vida de cientos de miles de personas después de que los hutíes tomaran por asalto la capital, Saná, en 2014, lo que llevó ⁠a Arabia Saudita a intervenir al frente de una coalición árabe.

En 2022 se alcanzó una tregua, pero esta se ha visto quebrantada por los recientes intercambios de fuego transfronterizos, y las autoridades sauditas, diplomáticos occidentales y responsables yemeníes consideran que el retorno a una guerra a gran escala es ahora más ‌probable que en cualquier otro momento desde entonces.

Zouba dijo que el Gobierno de Yemen, que cuenta con respaldo saudita, estaba preparado para una escalada y que se estaban produciendo disparos a lo largo de la línea del frente, que se extiende ‌por el noroeste del país desde el mar Rojo hasta la frontera con Arabia Saudita, pero que ninguna de las partes había ‌lanzado aún una ⁠ofensiva.

"Creemos que este conflicto debe llegar ya a su fin, ya sea por medios pacíficos ​o de otra manera", dijo.

Con información de Reuters