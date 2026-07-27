Condenan al expresidente surcoreano Yoon por declaraciones falsas en campaña electoral

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol llega a un tribunal en Seúl

Un ​tribunal surcoreano condenó el lunes al expresidente Yoon Suk-yeol a 18 meses de prisión, con suspensión de la ‌pena durante tres años, ‌tras declararlo culpable de infringir la ley electoral al realizar declaraciones falsas durante su campaña presidencial de 2022.

La sentencia, si se confirma tras las apelaciones, podría obligar al Partido del Poder del Pueblo de Yoon a devolver 39.700 millones de wones (27,1 millones de dólares) en concepto de gastos electorales reembolsados ​por la Comisión ⁠Electoral Nacional tras su victoria en las elecciones presidenciales.

El Tribunal ‌del Distrito Central de Seúl determinó que ⁠Yoon realizó declaraciones falsas durante la ⁠campaña presidencial de 2022 al negar haber presentado a un abogado a un antiguo funcionario de Hacienda y al afirmar que ⁠ni él ni su esposa, la ex primera dama ​Kim Keon-hee, habían conocido al chamán Jeon ‌Seong-bae. Ambas relaciones habían sido objeto ‌de escrutinio durante la campaña electoral.

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El tribunal aceptó los ⁠argumentos de la fiscalía, según los cuales Yoon había presentado al abogado al exfuncionario y había mantenido una relación duradera con Jeon tras conocerlo por primera vez a través ​de Kim.

"Cuando ‌un candidato difunde personalmente información falsa en actos públicos de gran repercusión, como debates y entrevistas, el efecto sobre la toma de decisiones de los votantes es muy significativo", señaló el tribunal en su sentencia.

La ⁠fiscalía había solicitado una pena de dos años de prisión, alegando que las declaraciones de Yoon contribuyeron a mitigar las acusaciones durante la carrera presidencial.

Yoon, que había negado haber cometido ningún delito, tiene previsto recurrir la sentencia, según indicó su abogado en un comunicado.

Según la ley electoral de Corea del Sur, los partidos políticos ‌reciben un reembolso del Estado por los gastos de campaña si su candidato presidencial gana o obtiene al menos el 15% de los votos. Si posteriormente un candidato recibe una sentencia definitiva que invalida el resultado electoral, como una pena de prisión ‌o una multa de al menos un millón de wones, el partido debe devolver los fondos.

Yoon también se enfrenta a otros juicios ‌penales, entre ellos ⁠un caso de insurrección relacionado con su declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. ​En febrero, un tribunal de primera instancia lo condenó a cadena perpetua por este caso.

(1 dólar = 1 467,3 wones)

Con información de Reuters