Mundial 2026: especialistas aseguran que los partidos de la Selección pueden afectar al corazón y aumentar la ansiedad.

Cada vez que la Selección argentina sale a la cancha, millones de personas viven el partido como si estuvieran dentro del campo de juego. La expectativa de la previa, la tensión de los minutos decisivos y la emoción de un gol pueden generar una montaña rusa de sensaciones que no solo impacta en el ánimo, sino también en la salud física.

El Dr. José Bonorino, jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Universitario Austral, y la licenciada María Paula Castro, psicóloga del Servicio de Salud Mental de la institución, explican qué ocurre en nuestro organismo cuando el fútbol despierta emociones tan intensas, por qué sentimos que también jugamos nosotros y cómo disfrutar la pasión de multitudes sin que nos pase factura, entre otros temas y advierten que durante los encuentros más importantes suelen incrementarse las consultas por problemas cardiovasculares. El fenómeno se observa especialmente después de los partidos, cuando muchas personas que experimentaron síntomas durante el juego recién buscan atención médica una vez finalizado el encuentro.

Según explican los profesionales, situaciones de alta carga emocional activan mecanismos biológicos asociados al estrés. El organismo libera hormonas como adrenalina y cortisol, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. En la mayoría de los casos, se trata de respuestas transitorias, pero en personas con factores de riesgo pueden convertirse en un desencadenante de cuadros más serios.

Entre las complicaciones que pueden aparecer se encuentran las arritmias, las crisis hipertensivas y los eventos coronarios. Incluso existe una condición conocida como síndrome de Takotsubo o "corazón roto", una alteración temporal del funcionamiento cardíaco asociada a emociones extremadamente intensas.

Los especialistas destacan que no solo las malas noticias generan impacto. Una definición por penales ganada o un gol sobre la hora también pueden provocar una reacción fisiológica importante. En otras palabras, el corazón responde a la intensidad de la emoción más que a si esta es positiva o negativa.

Quiénes deben prestar mayor atención a su salud a la hora de ver los partidos

Las personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, tabaquismo o trastornos del ritmo cardíaco constituyen el grupo más vulnerable. También quienes atraviesan períodos de estrés prolongado o presentan altos niveles de ansiedad pueden experimentar respuestas más intensas durante los partidos. Por esa razón, los médicos recomiendan mantener la medicación habitual, evitar excesos con el alcohol, moderar las comidas abundantes y no descuidar el descanso durante el torneo.

Desde la psicología, el fenómeno tiene una explicación clara. Muchos hinchas comienzan a experimentar nerviosismo mucho antes del pitazo inicial. La llamada ansiedad anticipatoria aparece cuando la mente imagina distintos escenarios posibles y se concentra en aquello que podría ocurrir.

Las personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, tabaquismo o trastornos del ritmo cardíaco constituyen el grupo más vulnerable a sufrir descompensaciones durante el Mundial.

Para numerosos argentinos, además, la Selección representa algo más que un equipo de fútbol. Se vincula con la identidad nacional, los recuerdos compartidos y el sentido de pertenencia. Por eso, las victorias y derrotas suelen vivirse como experiencias personales. Las redes sociales potencian aún más ese efecto. Comentarios, debates, memes y análisis mantienen la conversación activa durante todo el día, prolongando el estado emocional más allá de los 90 minutos de juego.

Cuándo consultar de urgencia

Los especialistas coinciden en que algunos síntomas nunca deben atribuirse únicamente a los nervios. El dolor persistente en el pecho, la falta de aire, los mareos, los desmayos, las palpitaciones intensas o la pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo requieren atención médica inmediata. La recomendación es simple, ningún partido vale más que la salud. Disfrutar del Mundial, compartirlo con familiares y amigos y mantener hábitos saludables son las claves para vivir la pasión futbolera sin correr riesgos innecesarios.