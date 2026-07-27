Pacho O' Donnel, psicoanalista especializado en personas mayores: "Entrenar en la vejez garantiza más años de vida saludable"

El psicoanalista especializado en adultos mayores, Pacho O'Donnell, afirmó que la vejez puede vivirse de manera más saludable; la gran clave se encuentra en ejercitar la mente y el cuerpo. El especialista remarca que el ejercicio mental y el físico están fuertemente entrelazados y son cruciales para evitar el deterioro y la pérdida de autonomía en la tercera edad.

Por qué el ejercicio físico es clave en la vejez: los beneficios

"Entrenar en la vejez garantiza más años de vida saludable", aseguró el especialista en su libro "La nueva vejez". O'Donnell remarcó que mantenerse activo ayuda a conservar la masa muscular y evitar la pérdida de fuerza y resistencia propia de los años. Así, se reducen las chances de sufrir caídas involuntarias o fracturas graves. A su vez, se previene la rigidez en las articulaciones, agiliza el metabolismo, colabora en la regulación del peso corporal y refuerza las defensas del sistema inmune frente a diversas afecciones.

El ejercicio físico es fundamental para llevar una vejez saludable y con autonomía (Foto: Freepik)

Pero no solo funciona como medida preventiva, sino que tiene grandes beneficios biológicos y neurológicos. El médico psicoanalista explicó que, desde una mirada biológica, ponerse en movimiento activa la producción de dopamina, serotonina, endocannabinoides y endorfinas, conocidas popularmente como las hormonas de la felicidad. Al mismo tiempo, ayuda a disipar y regular el estrés al modular los niveles de cortisol, la hormona segregada por las glándulas suprarrenales.

Mientras que en el plano neurológico, el entrenamiento físico protege el área del hipocampo y retrasa la aparición o el avance de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Asimismo, facilita tener un descanso profundo y reparador gracias al cansancio físico natural y al aumento de serotonina.

Entre los diferentes impactos positivos de ejercitarse durante la vejez, el especialista señaló que contar con un buen estado corporal aporta recursos emocionales para combatir la soledad y fortalecer la autoestima.

Formas simples de ejercitar la mente, según el especialista

De la misma forma en que se trabaja el cuerpo, el especialista señala que es clave entrenar la mente para un mejor rendimiento cognitivo y evitar el deterioro intelectual. En ese sentido, recomienda diferentes alternativas y actividades para estimular las funciones cerebrales en la vida diaria: