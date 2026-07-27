El psicoanalista especializado en adultos mayores, Pacho O'Donnell, afirmó que la vejez puede vivirse de manera más saludable; la gran clave se encuentra en ejercitar la mente y el cuerpo. El especialista remarca que el ejercicio mental y el físico están fuertemente entrelazados y son cruciales para evitar el deterioro y la pérdida de autonomía en la tercera edad.
Por qué el ejercicio físico es clave en la vejez: los beneficios
"Entrenar en la vejez garantiza más años de vida saludable", aseguró el especialista en su libro "La nueva vejez". O'Donnell remarcó que mantenerse activo ayuda a conservar la masa muscular y evitar la pérdida de fuerza y resistencia propia de los años. Así, se reducen las chances de sufrir caídas involuntarias o fracturas graves. A su vez, se previene la rigidez en las articulaciones, agiliza el metabolismo, colabora en la regulación del peso corporal y refuerza las defensas del sistema inmune frente a diversas afecciones.
Pero no solo funciona como medida preventiva, sino que tiene grandes beneficios biológicos y neurológicos. El médico psicoanalista explicó que, desde una mirada biológica, ponerse en movimiento activa la producción de dopamina, serotonina, endocannabinoides y endorfinas, conocidas popularmente como las hormonas de la felicidad. Al mismo tiempo, ayuda a disipar y regular el estrés al modular los niveles de cortisol, la hormona segregada por las glándulas suprarrenales.
Mientras que en el plano neurológico, el entrenamiento físico protege el área del hipocampo y retrasa la aparición o el avance de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Asimismo, facilita tener un descanso profundo y reparador gracias al cansancio físico natural y al aumento de serotonina.
Entre los diferentes impactos positivos de ejercitarse durante la vejez, el especialista señaló que contar con un buen estado corporal aporta recursos emocionales para combatir la soledad y fortalecer la autoestima.
MÁS INFO
Formas simples de ejercitar la mente, según el especialista
De la misma forma en que se trabaja el cuerpo, el especialista señala que es clave entrenar la mente para un mejor rendimiento cognitivo y evitar el deterioro intelectual. En ese sentido, recomienda diferentes alternativas y actividades para estimular las funciones cerebrales en la vida diaria:
- Lectura adaptada: Incorporar el hábito de leer según los gustos y posibilidades individuales. Si una novela resulta demasiado extensa, se pueden elegir relatos breves o cuentos más cortos, sin dejar de ejercitar la mente.
- Escritura creativa y comunicación cotidiana: No se requiere la redacción de un libro; basta con volcar en un papel las vivencias diarias o los proyectos a futuro. Incluso, se pueden redactar correos electrónicos o mensajes de texto a amigos o familiares, para mantener la fluidez mental.
- Juegos de mesa y de cartas: Prácticas como el ajedrez, las damas, el dominó o entretenimientos típicos como El Estanciero y el TEG estimulan el razonamiento estratégico. Del mismo modo, los juegos de cartas como el truco, el tute, el buraco y hasta la canasta representan una valiosa ejercitación intelectual, sumando la posibilidad de jugarlos a la distancia mediante videollamadas o plataformas digitales.
La PlayStation también entra en las formas clave de ejercitar la mente (Foto: Freepik)
- Desafíos cognitivos: otra de las grandes claves es resolver crucigramas, sudokus o rompecabezas complejos que exijan salir de la rutina mental y requieran esfuerzo deductivo.
- Continuidad pedagógica y cultural: empezar a aprender un idioma, tocar un instrumento o inscribirse en talleres, charlas de cultura general y cursos terciarios o universitarios son una gran forma de agilizar la mente.
- Videojuegos: la PlayStation es una gran aliada para ejercitar los reflejos, la coordinación y la atención mental.