Listo: formación confirmada de Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026

Listo: la formación de la Selección Argentina vs. Argelia para el debut en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, se decidió y definió la formación para el debut contra Argelia en el Mundial 2026. Al margen de las dudas al comienzo por las molestias físicas de algunos jugadores, estos días de concentración y entrenamientos en el predio de Kansas City (Estados Unidos) le permitieron al cuerpo técnico recuperar a casi todos los futbolistas.

A excepción de Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes todavía no están al ciento por ciento físicamente, el resto ya está disponible para poder saltar a la cancha. A pesar de que todavía se rehabilita de la fractura en el anular de la mano derecha, Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero.

Con un esquema de cuatro defensores finalmente, los titulares serán nada menos que Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Sin "Taglia", no hay otro lateral izquierdo puro en el plantel y el ex Talleres de Córdoba tendrá la difícil misión de controlar a Riyad Mahrez, ex Manchester City. En la zaga, se queda afuera un referente como el subcapitán Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel deberá esperar en el banco de los suplentes.

Ya en la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada aparecerán desde el comienzo. En el ataque, el capitán Lionel Messi se estrenará con 39 años en su sexta Copa del Mundo, con Lautaro Martínez como el acompañante.

La lesión en el tobillo, sufrida hace más de un mes, le impidió a Julián Álvarez poder iniciar y será suplente. Todo está listo en la "Albiceleste" para ir por la cuarta estrella de su historia en este certamen y para defender el título obtenido en la edición pasada de Qatar 2022.

La formación de la Selección Argentina vs. Argelia para el debut en el Mundial 2026

"Dibu" Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada; Messi y Lautaro Martínez. DT: Scaloni.

La posible formación de Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Cuti Romero y Lisandro Martínez, una zaga de lujo para Argentina.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido Horario (Arg) Sede / Estadio Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia 22 Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead) Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria 14 Dallas Stadium (AT&T Stadium) Sábado 27 de junio Argentina vs. Jordania 23 Dallas Stadium (AT&T Stadium)

La Selección Argentina seguirá en Kansas tras el debut: el día a día