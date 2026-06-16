Listo: formación confirmada de Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, se decidió y definió la formación para el debut contra Argelia en el Mundial 2026. Al margen de las dudas al comienzo por las molestias físicas de algunos jugadores, estos días de concentración y entrenamientos en el predio de Kansas City (Estados Unidos) le permitieron al cuerpo técnico recuperar a casi todos los futbolistas.
A excepción de Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes todavía no están al ciento por ciento físicamente, el resto ya está disponible para poder saltar a la cancha. A pesar de que todavía se rehabilita de la fractura en el anular de la mano derecha, Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero.
Con un esquema de cuatro defensores finalmente, los titulares serán nada menos que Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Sin "Taglia", no hay otro lateral izquierdo puro en el plantel y el ex Talleres de Córdoba tendrá la difícil misión de controlar a Riyad Mahrez, ex Manchester City. En la zaga, se queda afuera un referente como el subcapitán Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel deberá esperar en el banco de los suplentes.
Ya en la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada aparecerán desde el comienzo. En el ataque, el capitán Lionel Messi se estrenará con 39 años en su sexta Copa del Mundo, con Lautaro Martínez como el acompañante.
La lesión en el tobillo, sufrida hace más de un mes, le impidió a Julián Álvarez poder iniciar y será suplente. Todo está listo en la "Albiceleste" para ir por la cuarta estrella de su historia en este certamen y para defender el título obtenido en la edición pasada de Qatar 2022.
La formación de la Selección Argentina vs. Argelia para el debut en el Mundial 2026
"Dibu" Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada; Messi y Lautaro Martínez. DT: Scaloni.
La posible formación de Argelia
Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Horario (Arg)
|Sede / Estadio
|Martes 16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|22
|Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead)
|Lunes 22 de junio
|Argentina vs. Austria
|14
|Dallas Stadium (AT&T Stadium)
|Sábado 27 de junio
|Argentina vs. Jordania
|23
|Dallas Stadium (AT&T Stadium)
La Selección Argentina seguirá en Kansas tras el debut: el día a día
- Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.