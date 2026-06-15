Así le fue a la Selección Argentina en los debuts en Mundiales: todos los resultados y goleadores

En España '82. Bélgica derrota a la Argentina con Maradona debutando en Mundiales.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina conoce a su primer rival: Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará su decimonovena participación en una Copa del Mundo con el objetivo de repetir la hazaña lograda en Qatar 2022 y convertirse en una de las pocas selecciones capaces de defender con éxito el título.

La historia demuestra que los debuts mundialistas suelen marcar el pulso de cada campaña. Algunos estrenos quedaron grabados por victorias decisivas que terminaron desembocando en títulos, mientras que otros se transformaron en golpes inesperados que obligaron a reconstruir el camino. Desde el primer Mundial de 1930 hasta la histórica derrota ante Arabia Saudita en 2022, la Albiceleste acumuló alegrías, frustraciones y récords en su presentación inicial.

El balance histórico: más triunfos que derrotas

La estadística favorece ampliamente a Argentina. En sus 18 participaciones mundialistas, la Selección ganó 11 veces en el debut, empató una sola vez y perdió en seis oportunidades.

Entre las victorias más recordadas aparecen el 3-1 sobre Corea del Sur en México 1986, torneo que terminaría con Diego Maradona levantando la Copa del Mundo, y el 2-1 ante Hungría en Argentina 1978, primer paso hacia el histórico título conseguido en el Monumental.

El efusivo festejo de Maradona ante Grecia pasó a la historia.

También figuran éxitos resonantes como el 4-0 frente a Grecia en Estados Unidos 1994, con un hat-trick de Gabriel Batistuta y el último gol mundialista de Maradona, además del sólido 2-1 ante Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014, Mundial en el que la Albiceleste alcanzó la final.

Los números generales reflejan 27 goles a favor y 19 en contra, una diferencia positiva que acompaña el protagonismo histórico del seleccionado nacional en las Copas del Mundo.

Los debuts más recordados: de Maradona a Messi

El estreno más emblemático sigue siendo el de México 1986. Argentina derrotó 3-1 a Corea del Sur con dos goles de Jorge Valdano y uno de Oscar Ruggeri. Si bien Diego Maradona no convirtió, repartió las tres asistencias y comenzó a construir una de las actuaciones individuales más extraordinarias de la historia de los Mundiales.

Otro debut inolvidable ocurrió en Estados Unidos 1994. Batistuta marcó tres goles ante Grecia y Maradona selló el 4-0 con un recordado remate desde afuera del área que derivó en una de las celebraciones más icónicas de los Mundiales.

Lionel Messi también dejó su huella en las presentaciones argentinas. En Brasil 2014 anotó un golazo frente a Bosnia y Herzegovina en el Maracaná, mientras que en Qatar 2022 convirtió de penal ante Arabia Saudita. Sin embargo, aquella tarde en Lusail terminó convirtiéndose en la derrota más sorpresiva de la historia reciente del seleccionado.

Las derrotas que marcaron época

No todos los estrenos fueron felices. Algunas caídas quedaron grabadas por el impacto que generaron.

En España 1982, Argentina llegó como campeona defensora y abrió el Mundial frente a Bélgica en el Camp Nou. El equipo de César Luis Menotti perdió 1-0 y comenzó un torneo que terminaría lejos de las expectativas.

Agüero, dolido por la muerte del colombiano Balanta.

Ocho años más tarde, en Italia 1990, la Albiceleste volvió a inaugurar una Copa del Mundo como vigente campeona y sufrió una inesperada derrota por 1-0 ante Camerún. Pese al golpe, el equipo de Carlos Bilardo logró recuperarse y alcanzó la final.

La más sorprendente de todas llegó en Qatar 2022. Con un invicto de 35 partidos y considerado uno de los grandes favoritos, el equipo de Scaloni cayó 2-1 frente a Arabia Saudita después de comenzar ganando con un gol de Messi. Lo que parecía una catástrofe deportiva terminó transformándose en el punto de partida de una campaña histórica que concluyó con la tercera estrella.

Todos los debuts de Argentina en los Mundiales

Uruguay 1930: Argentina 1-0 Francia (Luis Monti).

Italia 1934: Suecia 3-2 Argentina (Ernesto Belis y Alberto Galateo).

Suecia 1958: Argentina 1-3 Alemania Federal (Oreste Corbatta).

Chile 1962: Argentina 1-0 Bulgaria (Héctor Facundo).

Inglaterra 1966: Argentina 2-1 España (Luis Artime x2).

Alemania 1974: Polonia 3-2 Argentina (Ramón Heredia y Carlos Babington).

Argentina 1978: Argentina 2-1 Hungría (Leopoldo Luque y Daniel Bertoni).

España 1982: Argentina 0-1 Bélgica.

México 1986: Argentina 3-1 Corea del Sur (Jorge Valdano x2 y Oscar Ruggeri).

Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún.

Estados Unidos 1994: Argentina 4-0 Grecia (Gabriel Batistuta x3 y Diego Maradona).

Francia 1998: Argentina 1-0 Japón (Gabriel Batistuta).

Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria (Gabriel Batistuta).

Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil (Hernán Crespo y Javier Saviola).

Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria (Gabriel Heinze).

Brasil 2014: Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina (gol en contra de Sead Kolašinac y Lionel Messi).

Rusia 2018: Argentina 1-1 Islandia (Sergio Agüero).

Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita (Lionel Messi).

El desafío de 2026

El próximo capítulo se escribirá frente a Argelia. Será la cuarta vez que Argentina debute ante un seleccionado africano y la primera vez que lo haga frente al conjunto argelino en una Copa del Mundo.

La historia indica que comenzar con una victoria suele ser una buena señal, aunque el ejemplo de Qatar 2022 también demuestra que un mal estreno no necesariamente condena el destino. En el fútbol, y especialmente en los Mundiales, las estadísticas ayudan a entender el pasado, pero nunca garantizan el futuro.