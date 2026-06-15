La Selección Argentina ultima detalles ante Argelia: formación, conferencia de Scaloni y sorpresa con Beltrán

La Selección Argentina de Scaloni ultima detalles para el debut en el Mundial 2026.

El día anterior al debut de la Selección Argentina de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, contra Argelia, será determinante. La del lunes 15 de junio será una jornada especial en Kansas City, Estados Unidos, ya que el director técnico hablará en la conferencia de prensa a las 17.30 de Argentina. Un jugador lo acompañará en la sala, ya sea el capitán Lionel Messi o el subcapitán Nicolás Otamendi.

Posteriormente, a las 20, será el último entrenamiento antes del tan esperado estreno en la Copa del Mundo. La formación por estas horas es una verdadera incógnita, ya que hubo ensayos con el esquema táctico del 4-4-2 (con Thiago Almada de titular) y otras pruebas con el 3-5-2, con Giuliano Simeone y Nicolás González como carrileros. Es que los laterales habituales no están bien físicamente: Nicolás Tagliafico se perderá el duelo inicial por el sector izquierdo, mientras que por la banda derecha Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegarán recuperados pero sin ritmo futbolístico.

Tagliafico, descartado para el debut en el Mundial 2026.

Otra decisión novedosa de Scaloni en la Selección Argentina tiene que ver con Santiago Beltrán, el arquero de River Plate que viajó a Norteamérica fuera de la lista final de 26 pero como sparring para las prácticas. El juvenil seguirá entrenándose con la "Albiceleste" Mayor por lo menos una semana más en el predio de Kansas, a diferencia de otros colegas que serán liberados el miércoles 17: Agustín Giay, Simón Escobar, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

La determinación con el guardavalla del "Millonario" se da porque el del arquero es el único puesto que la FIFA permite reemplazar en la lista una vez vencido el plazo, que será este mismo lunes 15 a las 22. Por lo tanto, ante la lesión de Emiliano "Dibu" Martínez con la fractura en el dedo anular derecho, tener a Beltrán por las dudas resulta una buena opción.

También sería la alternativa interesante ante la probable baja a último momento de Gerónimo Rulli o Juan Musso. Es así que Beltrán se quedaría en Kansas hasta el partido ante Austria del lunes 22, cuando se marchará directamente hacia Alicante (España) para sumarse a la pretemporada de River.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Argelia: las pruebas de Scaloni

Esquema 4-4-2: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Esquema 3-5-2: Emiliano "Dibu" Martínez; Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Cómo ver Argentina vs. Argelia: hora, TV en vivo y streaming

Día y hora: el partido entre Argentina y Argelia será este martes 16 de junio en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora Argentina).

el partido entre Argentina y Argelia será este en el (hora Argentina). TV y streaming: transmiten el encuentro por televisión Telefe, la TV Pública (abierta), DirecTV y TyC Sports. En tanto, en el streaming estarán las plataformas Disney+, DSports, TyC Sports Play y MiTelefe.

El día a día de la Selección Argentina en Kansas