Los errores que la FIFA no quiere mostrar en pleno Mundial 2026: el show debe continuar

Desde hace un tiempo, los futboleros tienen en cuenta que el Mundial en Estados Unidos no iba a ser del todo normal. La FIFA vive en un mundo propio y extraño que, por momentos, llama la atención porque está alejado de lo que, efectivamente, pide el público pero que le conviene a sus bolsillo. Hay errores en las faltas a cobrar, en el fútbol de los cuatro tiempos y, además, hasta fuera de la cancha de fútbol. A los jugadores se los ve molestos, pesados y que, en definitiva, están ahí para cumplir un sueño pero que, cada vez más, son despreciados por la organización que los rodea.

El sábado fue el gran día de los escándalos arbitrales. Si las dos cosas que pasaron en el Mundial este sábado pasaban en Argentina, seguramente las horas de televisación para hablar sobre ese escándalo no alcanzarían. En el partido entre Qatar y Suiza, el gol de Suiza llegó a través de un penal que Mahmud Abunada le cometió -torpemente- a Remo Freuler dentro del área y el árbitro cobró penal. A primera vista, desde todos lados, parecía offside del delantero sin embargo. Nunca saltó la imagen porque, según reveló la propia FIFA, hubo un error técnico que impidió mostrarlo en pantalla. Sin embargo, aclararon que "el VAR funcionó". Pero la repetición, más allá de la imagen hecha por computadora, nunca llegó. Una duda mundial.

Lo mismo pasó en el partido entre Haití y Escocia. Un disparo al arco de Providence pegó en la mano de un defensor escoces. La imagen se repitió una vez, rápido, no hubo más. Es como si si la FIFA quiere esconder sus errores abajo de la alfombra. Lo mismo pasa con la pausa de hidratación, a la cual le daremos un tiempo en el próximo envío, pero los jugadores tampoco están cómodos con ello.

Así se lo vio, por ejemplo, a Hakimi y Vinicius. Dos jugadores -de mucho nivel- que fueron impedidos de responder en español ante la consulta de un periodista "porque no había" traductores. La risa fue completa. La FIFA no cuida estas cosas, a la FIFA no le interesa ser irrespetuosa con periodistas, jugadores y demás. En definitiva, las cosas están más claras que nunca.

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