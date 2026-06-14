Quién es Waldemar Anton, la "torre" alemana del Mundial que nació en otro país

En el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 hay 289 jugadores que no representarán a su país de origen. Uno de ellos es Waldemar Anton, defensor del Borussia Dortmund de Alemania que vestirá los colores del seleccionado teutón y es uno de los nombres de confianza de Julian Nagelsmann. Para llegar a donde está hoy en día, no sólo tuvo que alejarse de su Uzbekistán natal, sino también sobrevivir en medio de una infancia difícil en otro lugar y con otro nombre.

Aquel niño que tuvo que limpiar su casa después de la escuela mientras sus padres trabajaban llegó a suelo alemán con tan sólo dos años bajo el nombre de Vladimir. Su nombre actual es una germanización de aquel que eligieron Alex, un conductor de autboús junto a Olga, su esposa y cocinera.

Todo lo que atravesó durante su crecimiento lo ayudaron a formarse para tiempo más tarde dar el gran salto al fútbol profesional, donde hoy se luce como "la torre" -como lo conocen en Alemania- y se perfila para sumar minutos en la Copa del Mundo. Con 19 años debutó con la camiseta del Hannover 96 de Alemania pero al poco tiempo le tocó descender a la segunda categoría. No tardó mucho en afianzarse como titular y con dos años en Primera logró comprarle una casa a su familia.

Con varios partidos como figura, llegó la posibilidad de representar a Uzbekistán o Rusia, pero Anton se decidió por Alemania y con su 1,84 de altura jugó para dicho país en la Euro 2024 en la que alcanzaron los cuartos de final. Ese mismo año se convirtió en refuerzo del Dortmund, donde juega hoy en día y es un verdadero muro en defensa.

Waldemar Antón jugará el Mundial 2026 para Alemania

Las estadísticas de Waldemar Anton en su carrera

Clubes : Hannover 96, Stuttgart y Borussia Dortmund de Alemania.

: Hannover 96, Stuttgart y Borussia Dortmund de Alemania. Partidos jugados : 364 (+13 con la Selección de Alemania).

: 364 (+13 con la Selección de Alemania). Goles : 15.

: 15. Asistencias : 14.

: 14. Títulos: Eurocopa Sub 21 2017 con Alemania.

Cuándo es el debut de Alemania en el Mundial 2026 ante Curazao: todo lo que hay que saber

El duelo entre el cuatro veces campeón del mundo y el combinado debutante tendrá lugar este domingo 14 de junio desde las 14 horas de nuestro país en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, con la transmisión de Paramount+ y DSports. El árbitro del cotejo correspondiente al Grupo E que también integran Costa de Marfil y Ecuador será el marroquí Jalal Jayed.

El fixture de Alemania en el Mundial 2026: dónde y cómo ver todos sus partidos en el Grupo E