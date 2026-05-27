Así juega Alemania, candidato al Mundial 2026: una potencia que quiere volver a triunfar

Alemania llega al Mundial 2026 con Jamal Musiala como bandera y el sueño de recuperar el protagonismo perdido tras el golpe que significó Qatar 2022.

El fútbol alemán aprendió a convivir con la presión. Desde hace décadas, cada vez que comienza una Copa del Mundo, la camiseta blanca aparece inevitablemente entre las candidatas. No importa el contexto, el presente o las dudas: la historia siempre la respalda. Con cuatro títulos mundiales y una tradición marcada por la competitividad, Alemania vuelve a ilusionarse de cara al Mundial 2026.

La selección germana llegará a Estados Unidos, México y Canadá con la necesidad de dejar atrás dos golpes durísimos. Rusia 2018 y Qatar 2022 representaron un cimbronazo histórico para una potencia acostumbrada a las semifinales, las finales y las noches eternas. Eliminada en fase de grupos en ambos torneos, Alemania busca reconstruirse de la mano de Julian Nagelsmann y una nueva generación liderada por Jamal Musiala. Aun así, la historia pesa demasiado como para ignorarla. Alemania disputará su 21° Copa del Mundo y apenas faltó a dos ediciones: Uruguay 1930 y Brasil 1950. Nunca quedó afuera en Eliminatorias y es una de las selecciones más constantes de toda la historia del torneo.

Alemania debutó en los Mundiales en Italia 1934 con una campaña impactante. Alcanzó el tercer puesto tras vencer a Bélgica, Suecia y Austria, aunque cayó en semifinales frente a Checoslovaquia. Más tarde, el conjunto europeo debió consolarse con el tercer puesto tras vencer 3-2 a la histórica Austria del Wunderteam En Francia 1938, el seleccionado alemán sufrió una eliminación inesperada y una de sus mayores frustraciones. Alemania contaba con un plantel lleno de figuras, sin embargo el rendimiento estuvo muy lejos de las expectativas: tras empatar con Suiza, perdió el desempate y quedó afuera rápidamente en una de sus primeras frustraciones históricas.

Pero de aquel golpe en terreno francés, la situación cambiaría cuatro años después. En Suiza 1954 llegó el legendario “Milagro de Berna”: a pesar de sufrir un durísimo 8-3 ante la Hungría de Ferenc Puskás, los teutones remontaron una final increíble frente a Hungría y conquistaron su primera Copa del Mundo.

Luego de haber sido excluida en Brasil 1950 por la FIFA debido a la Segunda Guerra Mundial, el campeón volvió a competir en gran nivel en Suecia 1958, aunque no pudo repetir la historia Superó la fase inicial y avanzó hasta semifinales, donde cayó 3-1 ante Suecia. Finalmente terminó cuarto luego de perder contra la Francia de Just Fontaine.

En Chile 1962, luego de una sólida fase de grupos, Alemania tuvo una actuación discreta. Tras avanzar invicta, quedó eliminada en cuartos de final frente a Yugoslavia. La historia sería muy distinta en Inglaterra 1966, cuando La Mannschaft disputó otra final inolvidable. Inglaterra la derrotó en Wembley con el polémico “gol fantasma” de Geoff Hurst.

Cuatro años después, en México 1970, Alemania protagonizó “el partido del siglo” ante Italia en semifinales. Perdió 4-3 en tiempo suplementario y luego terminó tercera. El Mundial siguiente sería en la Alemania Federal de 1974 y, como local, levantó su segunda Copa del Mundo. Franz Beckenbauer y Gerd Müller lideraron al equipo que derrotó a Países Bajos en la final.

Sin embargo, en Argentina 1978 no pudo defender el título y quedó eliminada en la segunda ronda, lejos de los primeros puestos. Apenas consiguió una victoria frente a México y terminó eliminada en la segunda ronda. Pero todo volvería a cambiar rápidamente para los teutones en la copa mundial.

En el Mundial de España 1982, Alemania regresó a una final mundialista después de eliminar a una Francia llena de estrellas por penales. Sin embargo, la Italia de Paolo Rossi frustró otra vez el sueño alemán con un triunfo 3-1. en el partido decisivo.

En México 1986, Alemania sufriría otro duro golpe a manos de la Argentina de Diego Maradona, que volvió a cruzarse en el camino alemán. Tras eliminar a Francia en las semifinales, la final terminó 3-2 para la Albiceleste en el Estadio Azteca, con aquel partido que tuvo vaivenes en el resultado..

Pero la revancha llegó rápido para Alemania. en Italia 1990, Andreas Brehme marcó el penal definitivo frente a Argentina y Alemania consiguió su tercera estrella, lo que lo ubicaba, en ese momento, entre las mejores tres selecciones de la actualidad. En la copa del Mundo de Estados Unidos 1994, Bulgaria protagonizó uno de los grandes golpes del torneo y eliminó a Alemania en cuartos de final, de la mano del talentoso zurdo Hristo Stoichkov. En aquel torneo, los alemanes nunca pudieron conseguir una identidad de juego y lo sufrieron en los partidos importantes.

Francia 1998 también sería un duro golpe para Alemania, que llegaba con un equipo poderoso desde lo físico. Pero Croacia, palagada de jugadores talentosos, sorprendió con una goleada 3-0 en cuartos y volvió a frenar a los alemanes antes de semifinales.

En el primer torneo que se realizó en Asia, Corea-Japón 2002, Alemania alcanzó otra final del mundo. Su camino empezó con un 8 a 0 a Arabia Saudita, con 5 goles de Miroslav Klose, pero Brasil y Ronaldo fueron demasiado para una selección que igualmente recuperó protagonismo.

En el Mundial del 2006, Alemania llegó con el impulso de jugar en casa. Pasó la fase de grupos con autoridad, eliminó a Argentina por penales y llegó a semifinales. Pero se topó con Italia, otra vez, terminó apagando el sueño local al eliminarla en tiempo suplementario. En el Mundial de Sudáfrica 2010, el equipo dirigido por Joachim Löw mostró un fútbol brillante y ofensivo. Goleó a Inglaterra y Argentina en los "mata-mata", aunque España lo dejó afuera en semifinales, futuro campeón de la Copa del Mundo tras vencer a Holanda.

En Brasil 2014, Alemania volvería a festejar a lo grande. La cuarta estrella quedó marcada para siempre por el histórico 7-1 frente a Brasil y, luego, al derrotar a Argentina en la final con el gol de Mario Götze en tiempo suplementario. Pero todo sería distinto en Rusia 2018, ya que fue la gran decepción de su historia moderna al quedar eliminada en fase de grupos tras perder con México y Corea del Sur.

En Qatar 2022, Alemania no volvió a dar la talla ni estar a la altura de su historia. Japón volvió a golpear a la Mannschaft y la dejó contra las cuerdas desde el debut. El triunfo ante Costa Rica no alcanzó y quedó afuera en fase de grupos, lo que fue considerado un papelón entre los fanáticos alemanes.

Así juega Alemania

Con Julian Nagelsmann como conductor del grupo, Alemania intenta recuperar una identidad que parecía perdida. El entrenador apostó por un equipo agresivo, dinámico y vertical, con presión alta y mucha intensidad tras pérdida. La idea tiene una fuerte influencia de la escuela alemana moderna encabezada por Ralf Rangnick, DT del seleccionado de Austria.

El esquema más utilizado es el 4-2-3-1, aunque los movimientos constantes hacen que el sistema cambie permanentemente durante los partidos. Joshua Kimmich suele cerrarse hacia el mediocampo para transformarse en organizador, mientras que Leon Goretzka pisa constantemente el área rival y se convierte casi en un segundo delantero.

En ataque, Alemania apuesta por amplitud, velocidad y desequilibrio individual. Leroy Sané intenta romper desde los costados y Florian Wirtz aparece como el gran generador de juego interior. El gran desafío pasa por encontrar equilibrio defensivo: cuando el equipo pierde la pelota, muchas veces deja espacios que los rivales aprovechan.

Con Jamal Musiala como figura, así juega Alemania

La ilusión alemana gira alrededor de Jamal Musiala. A sus 23 años, el futbolista del Bayern Múnich aparece como la gran esperanza de una generación que necesita volver a enamorar a su gente. Su gambeta, capacidad para romper líneas y facilidad para jugar entre espacios lo transforman en el futbolista más desequilibrante del plantel.

Sin embargo, el gran interrogante pasa por su estado físico y futbolístico. La lesión de tobillo sufrida a mediados del 2025 frenó un crecimiento que parecía imparable. Desde su regreso todavía busca reencontrarse con aquella explosión que lo había convertido en una de las figuras emergentes del fútbol mundial.

A su alrededor, Alemania tiene nombres capaces de potenciar cualquier proyecto. Florian Wirtz llega como uno de los mediocampistas ofensivos más talentosos de Europa, Leroy Sané aporta desequilibrio y experiencia, mientras que Kai Havertz ofrece movilidad para retroceder unos metros y asociarse. Además, Deniz Undav y Nick Woltemade aparecen como alternativas ofensivas importantes.

Alemania llegará al Mundial 2026 rodeada de preguntas, pero también de argumentos sólidos para ilusionarse. La historia la respalda, la camiseta impone respeto y el talento aparece. El gran desafío será transformar esa mezcla de juventud, presión y tradición en resultados dentro de la cancha. Porque cuando Alemania logra encontrar confianza, pocas selecciones en el mundo pueden sostenerle el ritmo.

La historia de Alemania en los Mundiales

1930 (Uruguay): No participó

1934 (Italia): Tercero.

1938 (Francia): Fase de Grupos (10°).

1950 (Brasil): No participó (Excluida por FIFA)

1954 (Suiza): Campeón (1º).

1958 (Suecia): Cuarto (4°).

1962 (Chile): Cuartos de final (6°).

1966 (Inglaterra): Subampeón (2°).

1970 (México): Tercero (3°).

1974 (Alemania): Campeón.

1978 (Argentina): Segunda Ronda (6°).

1982 (España): Subcampeón (2°).

1986 (México): Subcampeón (2°).

1990 (Italia): Campeón.

1994 (Estados Unidos): Cuartos de final (5°).

1998 (Francia): Cuartos de final (7°).

2002 (Corea y Japón): Subcampeón (2º).

2006 (Alemania): Tercero (3°).

2010 (Sudáfrica): Tercero (3º).

2014 (Brasil): Campeón.

2018 (Rusia): Fase de Grupos (22°).

2022 (Qatar): Fase de Grupos (17°).

El fixture de Alemania en el Mundial 2026