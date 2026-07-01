Vaca Muerta: nuevo récord histórico del fracking con liderazgo de YPF

La formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta volvió a romper un nuevo récord. En este caso, el nivel de fracturas (fracking) en junio fue el más alto desde que comenzó el desarrollo de shale oil y shale gas en la cuenca Neuquina. La mitad de las fracturas realizadas en los pozos de Vaca Muerta fueron de la compañía con mayoría accionaria estatal YPF. El seguimiento de la cantidad de fracturas es clave para observar el nivel de la actividad en Vaca Muerta y sirve para estimar la producción futura.

Según datos de la Secretaria de Energía, en mayo la Argentina llegó a una producción de petróleo también récord de 903.700 barriles diarios de crudo (casi 20% de crecimiento interanual) y Vaca Muerta representó el 70% de la producción total de crudo del país.

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Fracturas en los pozos

Durante el sexto mes del año se realizaron 2.760 etapas de fracturas en los campos no convencionales, superando a las 2.848 registradas en mayo y a las 2.616 etapas alcanzadas por la industria petrolera en abril de este año. Los datos surgen del informe mensual que realiza Luciano Fucello, country manager de la firma internacional NCS Multistage, que releva el nivel de actividad de las compañías que operan áreas de petróleo y gas en Vaca Muerta en base a la cantidad de fracturas realizadas en los pozos.

Según NCS Multistage, las etapas de fracturas acumuladas en lo que va del año treparon a las 14.958 y el estimado por la firma internacional para todo el año es que Vaca Muerta supere más de 28.000 fracturas. Un dato novedoso es que en junio sólo un 9% de la actividad de fractura de pozos se desarrolló en la ventana de gas no convencional, mientras que el resto de la actividad en las perforaciones está dominado por la producción de petróleo, según remarcan los datos de Fucello.

Operadoras

De las 2.760 etapas de fractura de junio, YPF fue responsable de realizar 1.390 en los pozos que opera en Vaca Muerta. Luego, las compañías que mostraron más actividad en fractura de pozos fueron Pluspetrol, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Chevron, Phoenix Global Resources y GeoPark.

La última compañía es de origen colombiano y desembarcó en la Argentina este año. Comenzó a realizar sus primeras etapas de fractura en junio. En total, registró 119 fracturas en los pozos de Loma Jarillosa Este, el área no convencional que opera en Vaca Muerta.

Las operadoras (petroleras) no realizan la actividad del fracking, sino que contratan a empresas de servicios para realizar las fracturas en sus campos. Las empresas de servicios petroleros utilizan tecnología, máquinas de bombeo de alta presión y el personal técnico. Las empresas de servicios con mayor actividad de fracturas de pozos en Vaca Muerta en junio fueron Halliburtom y SLB (Schlumberger), que son las empresas de servicios petroleros más grandes del mundo. Luego siguen SPI, Calfrac y Tenaris del Grupo Techint.

¿Qué es una etapa de fractura?

La técnica de fractura (fracking) es la forma en que se estimulan los pozos de hidrocarburos no convencionales. El primer país en desarrollar esta técnica no convencional fue Estados Unidos en los yacimientos Permian, Eagle Ford y Marcellus, entre otras. En la Argentina se realiza desde hace más de 15 años en la formación Vaca Muerta.

La cantidad de fracturas en los pozos por mes es un indicador relevante para medir el nivel de actividad en los campos. Es decir, conocer el nivel de fractura permite medir de manera precisa la actividad económica del sector y ayuda a tener un conocimiento de la posible producción futura en los próximos dos o tres meses.

La fractura es una punción de agua, arena y aditivos que sirve para estimular los pozos no convencionales, que pueden ser verticales u horizontales. Si bien cada operadora diseña la actividad, cada fractura se compone de alrededor de 250 toneladas de arena y 1.500 m3 de agua inyectada a más de 10.000 PSI (presión) en boca de pozo, lo cual permite medir el movimiento económico, de equipamiento y logístico asociado al sector. Luego de las fracturas, los pozos se ponen en producción. Por esta razón, seguir la cantidad de fracturas permite analizar mensualmente los niveles de actividad de Vaca Muerta.