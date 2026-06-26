El Gobierno sumó al RIGI un proyecto clave para exportar el gas de Vaca Muerta

El Gobierno autorizó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de una iniciativa de Pan American Energy destinada a la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto orientado únicamente a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), clave para su exportación desde Vaca Muerta.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 873/2026, publicada en el Boletín Oficial. En concreto, la traza irá desde el Predio Cabecera Tratayén, ubicado en Neuquén, hasta la Estación Compresora San Antonio Oeste, en el Golfo San Matías, dentro de la provincia de Río Negro.

La obra proyectada contará con una extensión cercana a los 480 kilómetros, un diámetro de 36 pulgadas y podrá transportar hasta 27.000.000 de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas natural.

El desembolso total comprometido alcanza los US$1.300 millones. En ese marco, SMP SA tendrá que demostrar US$454 millones en activos computables en el primer año y otros US$501 millones en el segundo, de modo de cumplir con la exigencia legal de concretar el 40% del monto mínimo de inversión durante los primeros dos años.

El plazo máximo fijado para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables vence el 31 de mayo de 2027. A su vez, el inicio de la construcción está previsto para el 30 de junio de 2026 y el comienzo de la operación de las instalaciones, para el 1° de mayo de 2028, mientras que el cronograma establece que las obras comenzarán el 30 de junio de 2026, mientras que la puesta en marcha de las instalaciones está prevista para el 1° de mayo de 2028.

SMP SA corresponde a la nueva razón social de Pan American E&P SA (Pan American Energy o PAE), firma que reformó su estatuto y restringió su objeto societario exclusivamente al desarrollo del gasoducto.

La iniciativa contempla además el montaje de una planta compresora de 60.000 HP y la ampliación de potencia de la planta compresora que ya funciona en San Antonio Oeste. El ducto permitirá trasladar producción incremental de la cuenca neuquina, originada en la formación Vaca Muerta, con destino a las terminales de licuefacción ubicadas en el Golfo San Matías. Como parte del proyecto, SMP SA asumió el compromiso de recurrir a proveedores locales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión total.

La aprobación del megaproyecto Vicuña en el RIGI

El Gobierno sumó una nueva aprobación dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó el ingreso del proyecto minero Vicuña, considerado el mayor desarrollo de cobre previsto en Argentina. La iniciativa está impulsada por las compañías BHP y Lundin Mining y contempla el desarrollo conjunto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

La decisión fue comunicada luego del aval del comité evaluador que interviene en el régimen y todavía requiere su formalización administrativa, según consignó la agencia Bloomberg. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el desembolso inicial comprometido asciende a 9.700 millones de dólares, aunque las proyecciones empresarias elevan la inversión total prevista hasta unos 18.000 millones de dólares a lo largo del desarrollo del proyecto.

El proyecto Vicuña se suma a otros desarrollos mineros que ya obtuvieron aprobación dentro del régimen. Entre ellos aparecen Los Azules, también en San Juan, y San Jorge, en Mendoza, mientras otras iniciativas del sector todavía esperan resolución oficial.