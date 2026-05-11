Economía aprobó proyecto de adhesión al RIGI en Salta y Catamarca por u$s 764 millones

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión de la empresa AbraSilver al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para el desarrollo de una nueva mina de oro y plata entre Salta y Catamarca, con una inversión total de 764 millones de dólares. El ingreso oficial al RIGI del proyecto minero denominado “Diablillos” quedó autorizado mediante la Resolución 562/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y analizada por la Agencia Noticias Argentinas, donde se ratifica que la inversión cumple con los requisitos de previsibilidad y estabilidad que busca el régimen.

El plan aprobado consiste en el desarrollo de “actividades destinadas a la factibilidad del yacimiento minero “Diablillos”, en la construcción de una planta de procesamiento de oro y plata con una capacidad nominal de 3.150.000 toneladas por año y en el desarrollo del sitio e infraestructura necesaria para su ejecución y operación”.

Desde Economía, remarcaron que “el proyecto generará 2013 empleos directos e indirectos y tendrá un potencial exportador estimado en 417 millones de dólares en el sector de la minería de oro y plata”.

El proyecto Diablillos contempla una inversión total en activos computables de 481,7 millones de dólares. Según el cronograma aprobado, la construcción del yacimiento se iniciará en julio de 2026, mientras que la puesta en operación está estimada para julio de 2029. Para mantener los beneficios del RIGI, la empresa deberá acreditar una inversión mínima del 40% del total comprometido antes del 30 de noviembre de 2027.

Durante la etapa inicial, el flujo de capital previsto es de 98.500.000 dólares en el primer año y 253.900.000 dólares en el segundo año. El yacimiento está integrado por quince concesiones mineras en los departamentos de Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca).

La infraestructura prevista incluye una planta de procesamiento, campamentos, talleres de vehículos, laboratorios y caminos de acceso. La finalidad última es la producción de oro y plata en forma de Bullón Doré.

La empresa informó que el 55% de la inversión total destinada a proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponderá a proveedores locales, superando ampliamente el 20% exigido por la normativa vigente.

Con el acceso al RIGI confirmado, la firma accederá a franquicias para la importación de mercaderías e insumos necesarios para la obra y a los incentivos tributarios y cambiarios que activarán la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central (BCRA). La Secretaría de Minería será la encargada de fiscalizar el cumplimiento estricto del plan de inversión y las normas reglamentarias.