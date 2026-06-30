La unidad fue completamente ploteada con imágenes vinculadas al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y exhibe referencias a la hinchada Albiceleste en plena época mundialista.

La línea 59 incorporará una nueva unidad temática inspirada en la Selección argentina que comenzará a prestar servicio en los próximos días sobre su recorrido habitual entre Barracas y el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La "Scaloneta" llega pocos días después de la presentación de un nuevo colectivo 100% eléctrico de la empresa, como parte del proceso de modernización de su flota.

La unidad fue completamente ploteada con imágenes vinculadas al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y exhibe referencias a la hinchada Albiceleste en plena época mundialista. Según difundió la cuenta especializada @CiudaddeBondis, se trata del coche interno 113, que volverá a circular con la llamativa estética.

¿Por dónde circulará la "Scaloneta" de la línea 59?

El colectivo prestará servicio en el recorrido habitual de la línea 59, que conecta Barracas con distintos puntos del corredor norte del AMBA, atravesando barrios como Constitución, San Telmo, Retiro, Palermo, Belgrano y Núñez, para luego ingresar al partido de Vicente López hasta sus cabeceras en La Lucila y Munro.

De esta manera, miles de pasajeros podrán viajar diariamente en la unidad temática, que busca rendir homenaje al seleccionado argentino en medio del entusiasmo generado por el Mundial 2026.

La personalización del vehículo mantiene el esquema de colores celeste y blanco, acompañado por imágenes alusivas a la Selección y diferentes elementos gráficos vinculados a la "Scaloneta".

La presentación de esta unidad se produce pocos días después de otra novedad de la empresa. La línea 59 incorporó un nuevo colectivo 100% eléctrico, un Yutong E12LF ZK6128BEVG, que comenzó a operar con un diseño exterior diferente al tradicional de la compañía.

De acuerdo con Revista Colectibondi, la incorporación forma parte de la estrategia de modernización que Micro Ómnibus Ciudad de Buenos Aires (MOCBA) viene desarrollando para diversificar su flota con tecnologías de menor impacto ambiental. En los últimos meses, la empresa también avanzó con la incorporación de unidades impulsadas a gas natural comprimido (GNC), ampliando su oferta de vehículos con energías alternativas al diésel.